Statele Unite, Egiptul, Qatarul și Turcia au cerut sâmbătă Israelului și Hamasului „să-și respecte obligațiile” și „să dea dovadă de reținere” în Fâșia Gaza, a doua zi după o întâlnire în Florida, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Emisarul american, Steve Witkoff, a participat vineri la o întâlnire la Miami cu reprezentanți ai Turciei, Qatarului și Egiptului, mediatori și garanți ai fragilului armistițiu intrat în vigoare pe 10 octombrie în teritoriul palestinian devastat de doi ani de război.

Această întâlnire a avut ca scop analizarea primei etape a planului american, care prevedea returnarea ostaticilor, atât vii, cât și morți, deținuți în Gaza, în schimbul a sute de prizonieri palestinieni deținuți în Israel, și intensificarea pregătirilor pentru trecerea la următoarea fază.

„Reafirmăm angajamentul nostru deplin față de întregul plan de pace în 20 de puncte al președintelui (Donald Trump) și facem apel la toate părțile să-și respecte obligațiile, să dea dovadă de reținere și să coopereze cu mecanismele de monitorizare”, a declarat Witkoff într-un comunicat publicat pe contul său X.

A doua fază a planului american prevede dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas, retragerea treptată a armatei israeliene de pe întreg teritoriul, instituirea unei autorități tranzitorii și desfășurarea unei forțe internaționale.

„Ne-am exprimat sprijinul pentru înființarea rapidă a Consiliului pentru Pace ca administrație de tranziție pentru aspectele civile, de securitate și de reconstrucție”, a adăugat dl Witkoff.

Consultări suplimentare vor avea loc în următoarele săptămâni pentru a avansa către implementarea celei de-a doua faze a acestui plan, a precizat el în comunicat.

Această întâlnire a avut loc în timp ce armistițiul rămâne fragil, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcări.

Sursa: Rador Radio România