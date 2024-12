Comandantul forțelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică, Igor Kirillov, și adjunctul acestuia au fost uciși marți dimineața într-o explozie la Moscova.

Generalul Igor Kirillov pleca de acasă, în momentul în care un dispozitiv ascuns într-un scuter a explodat, relatează BBC Online.

Bomba a fost ghidată de la distanță și conținea aproximativ 300 de grame de explozibil, relatează presa de stat rusă.

Luni, Kirillov a fost acuzat în Ucraina pentru folosirea de arme chimice interzise pe teritoriul ucrainean.

Kirillov era deja subiectul unor sancțiuni impuse de Regatul Unit și de alte state pentru rolul său în utilizarea armelor chimice de către Rusia.

De asemenea, Marea Britanie a spus că Igor Kirillov a fost ”un purtător de cuvânt important al dezinformării venite de la Kremlin, răspândind minciuni pentru a masca comportamentul rușinos și periculos al Rusiei”.

Presa ucraineană relatează că generalul Kirillov a fost ucis de serviciile de securitate de la Kiev.

Kyiv Independent și agenția de știri RBC Ucraina spun că a fost ucis de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citând o sursă anonimă din cadrul agenției.

BBC a contactat SBU pentru a obține o reacție.

Ucraina s-a aflat în spatele uciderii locotenentului general Kirillov la Moscova, a declarat o sursă de securitate ucraineană, citată de agențiile Reuters și AFP.

Din 2022, locotenentul general Kirillov a susținut în repetate rânduri – fără a furniza dovezi – că Ucraina dezvoltă o ”bombă murdară”, adică o armă care ar răspândi material nuclear.



El a spus că scopul este de a da vina pe Rusia pentru utilizarea sa. Nu există nicio dovadă că Kievul a lucrat pentru a dezvolta o astfel de armă.

Kirillov a susținut, de asemenea, că SUA voe furniza Ucrainei arme biologice și a susținut că printre aceastea ar include vizarea trupelor ruse cu țânțari infectați cu malarie.

În 2018, a sugerat el, Regatul Unit a fost implicat în otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury.