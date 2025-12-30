Grecia, Israelul și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mediteranei în anul 2026, consolidând astfel cooperarea lor în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă importantă.

Agenția „Reuters” (Marea Britanie) precizează că relațiile dintre cele trei națiuni din estul Mediteranei s-au întărit în ultimul deceniu prin exerciții militare comune, achiziții publice de apărare și cooperare energetică, evoluții urmărite îndeaproape de rivala regională Turcia. Statul Major General al Forțelor Armate ale Greciei (GEETHA) a transmis că înalți oficiali militari din cele trei țări au semnat săptămâna trecută, în Cipru, un plan de acțiune comun privind cooperarea în domeniul apărării,fără a oferi alte detalii.

Acordul a venit în urma unei întâlniri de la Ierusalim dintre prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, președintele cipriot Nikos Christodoulides și premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia s-a semnat un acord pentru consolidarea cooperării în domeniul securității maritime și avansarea proiectelor de interconectare energetică.

Un înalt oficial grec, familiarizat cu situația, a declarat că acordul militar va include exerciții navale și aeriene comune, ca și transfer de know-how din Israel către Grecia și Cipru, pentru a fi abordate atât amenințările „asimetrice”, cât și cele ”simetrice”. „Grecia și Israelul își vor intensifica exercițiile comune după încetarea focului din Gaza, cu participarea Ciprului”, a declarat oficialul, adăugând că Grecia intenționează să se alăture exercițiului naval israelian Noble Dina din estul Mediteranei în lunile următoare.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea guvernului cipriot, dar un partid cheie de opoziție, AKEL - de orientare comunistă - și-a exprimat îndoielile. „Domnul Christodoulides continuă să aprofundeze cooperarea militar-politică cu Israelul fără a lua în considerare riscurile și consecințele acestei alegeri”, se precizează într-un comunicat al formațiunii.

Grecia și Ciprul au achiziționat deja din Israel sisteme de rachete în valoare de miliarde de euro. De asemenea, guvernul de la Atena poartă discuții pentru a achiziționa din sisteme de rachete antiaeriene și anti-balistice cu rază medie și lungă de acțiune pentru un sistem multi-strat planificat de apărare anti-drone, cunoscut sub numele de „Scutul lui Ahile”, al cărui cost este estimat la aproximativ 3 miliarde de euro. Luna aceasta, parlamentul grec a aprobat achiziționarea din Israel a 36 de sisteme de artilerie cu rachete PULS pentru a consolida apărarea de-a lungul frontierei de nord-est a Greciei cu Turcia și pe insulele grecești din Marea Egee.

Sursa: Rador Radio România