Potrivit serviciilor de informații britanice, Kremlinul ar putea să nu mai finațeze grupul Wagner, potrivit La Libre Belgique.

În raportul său zilnic, ministrul apărării britanice s-a ocupat duminică de grupul Wagner. De la rebeliunea ratată din iunie, condusă de Evgheni Prigojin, membrii grupului au fost trimiși în Belarus, potrivit unui acord între Putin, președintele belarus Lukașenko și șeful Wagner.

Totuși, potrivit think tank-ului american Institute for the Study of War, acest acord ar fi fost rupt recent și trupele Wagner s-ar pregăti să se îndrepte spre Rusia. Kremlinul nu ar mai vrea sa-i plătească pe soldații lui Prigojin, care i-au fost foarte utili în războiul contra Ucrainei. Un lucru ce pare să confirme spusele informațiilor britanice, duminică.

"Grupul Wagner și-ar putea reduce efectivele și s-ar putea reorganiza pentru a reduce cheltuielile salariale în perioadă de dificultăți fianciare", scrie think tank-ul american în comunicatul său. "De la revolta ratată din iunie 2023, statul rus a acționat împotriva altor interese comerciale ale proprietarului Wagner, Evgheni Prigojin. E posibil Kremlinul să nu mai finanțeze grupul".

"Dacă statul rus nu mai plătește Wagner, autoritătile belaruse sunt al doilea plătitor cel mai plauzibil", mai spun britanicii .Totuși, această ipoteză pare puțin plauzibilă deoarece ea ar constitui o puncție semnificativă și potențial de nedorit din modestele resurse belaruse. Opinie pe care o împărtășește Institute for the Study of War, care arăta că Lukașenko ar refuza să-i plătească pe membrii grupului Wagner prezenți pe teritoriul său.

sursa: RADOR