Călugării ortodocși din mănăstirea Pecersîka Lavra din Kiev, care a fost construită în secolul al XI-lea, au fost evacuați de guvernul ucrainean, fiind bănuiți că ar avea relații cu Rusia, relatează Euronews.

Vechiul complex religios cu cupole de aur este cea mai importantă mănăstire ortodoxă din țară. Până de curând călugării de aici erau supuși jurisdicției Moscovei. Călugării neagă că au menținut legături cu Rusia. Clericii spun că au rupt relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă de când liderul acesteia, patriarhul Kirill, a declarat că sprijină invazia militară a lui Vladimir Putin. Guvernul de la Kiev a rămas însă precaut.

"De secole noi aparținem acestei biserici, care are istoria și patriarhul ei. Acum vor să ne treacă drept niște agenți străini sau inamici. Însă nu e adevărat, nu este așa. Acesta este poporul nostru, pământul nostru și mânăstirea noastră", a explicat unul dintre călugări.

Deși au fost văzute mai multe mașini părăsind lăcașul de cult, responsabilul mânăstirii Pavlo Lebid a rămas, asigurând că nu are nicio intenție să plece, chiar dacă contractul de închiriere a fost anulat.

Ucraina și-a înființat recent propria Biserică Ortodoxă, pe care Patriarhia Moscovei nu o recunoaște. (Sursa: RADOR)

****

Kievul solicită Finlandei să ofere Ucrainei trenurile de mare viteză care efectuau curse spre Rusia

Kievul a transmis Finlandei o solicitare prin care propune autorităților de la Helsinki să predea Ucrainei patru trenuri de mare viteză Allegro care, înainte de invazia rusă la scară largă, efectuau curse către Rusia, potrivit televiziunii finlandeze Yle, preluată de Babel.

Cererea formulată în acest sens a fost discutată personal de fostul șef al companiei ucrainene de căi ferate (Ukrzalizniția) Oleksandr Kamișin și de premierul Finlandei, Sanna Marin, care a fost recent la Kiev.

Potrivit Yle, nu a fost o întâlnire oficială, ci o conversație spontană. Solicitarea părții ucrainene a fost transmisă ministerelor finlandeze pentru a fi examinată. Trenurile de mare viteză Allegro au fost construite special pentru ruta Helsinki-Sankt Petersburg și se potrivesc cu lățimea șinelor de tip sovietic. Circulația acestor trenuri a încetat în martie 2022, iar în vară, compania le-a scos din uz.

Deocamdată, nu este clar ce se va întâmpla cu cererea formulată de Ucraina, din moment ce compania care deține aceste trenuri aparține în mod egal Rusiei și Finlandei. (Sursa: RADOR)

****

Zelenski s-a întâlnit cu premierul Islandei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit marți cu premierul Islandei, Katrín Jakobsdóttir, care a sosit într-o vizită la Kiev. Cei doi demnitari au discutat despre sprijinul pentru Ucraina și lupta ucrainenilor împotriva Rusiei. Potrivit lui Zelenski, în timpul întâlnirii au mai fost abordate acțiunile vizând tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise în Ucraina.

"Am luat în considerare implementarea formulei de pace ucrainene. Am discutat de asemenea despre progresul și perspectivele reconstrucției Ucrainei. Am subliniat perspectivele de utilizare a experienței Islandei în domeniul energiei 'verzi' și am invitat firmele islandeze să investească încă de pe acum în proiecte în țara noastră", a scris președintele ucrainean pe Telegram, potrivit RBC.

Zelenski i-a mulțumit premierului islandez și poporului Islandei pentru asistența politică, financiară și umanitară acordată Ucrainei. De asemenea, potrivit acestuia, a fost discutată chestiunea securității nucleare, pe care Rusia o pune în pericol. În urma întâlnirii de la Kiev, președintele Zelenski și premierul Jakobsdóttir au semnat o declarație comună. (Sursa: RADOR)