Microsoft a descoperit mai multe site-uri web care au legătură cu unitățile de spionaj ale Rusiei care au fost implicate în tentativa de influențare a alegerilor din 2016.

Țintele hackerilor ruși sunt acum organizații non-guvernamentale conservatoare care cer continuarea aplicării sancțiunilor împotriva Rusiei, scrie New York Times.

Potrivit unui raport publicat marți, Microsoft a detectat și blocat mai multe site-uri create în ultima vreme de hackeri bănuiți a avea legături cu unitatea de spionaj a armatei ruse, cunoscută în trecut drept GRU. Site-urile încercau să păcălească utilizatorii că navighează pe pagini administrate de două think-tank-uri din Washington - Hudson Institute și International Republican Institute - dar erau redirectate către pagini create de hackeri pentru a obține parole și alte date.

De asemenea, unele dintre pagini imitau pagina Senatului american, potrivit Microsoft. Compania americană a anunțat anterior că a mai blocat atacuri asupra paginilor unor politicieni democrați care candidau pentru Congres.

În 2016, atacuri informatice coordonate de agențiile ruse de informații au vizat serverele de email ale Partidului Democrat, iar hackerii au publicat ulterior pe WikiLeaks mailurile candidatei democrate la Casa albă, Hillary Clinton.

Nu este ieșit din comun ca hackeri finanțați de autorități publice să atace politicieni din alte state pentru a obține informații clasificate, dar GRU este singura agenție guvernamentală despre care se știe că publică uneori informațiile obținute în urma atacurilor informatice, scrie Buzzfeed.

Hillary Clinton consideră că eșecul ei în lupta cu Donald Trump pentru președinția SUA este parțial datorat publicării emailurilor, iar GRU a fost acuzat și de difuzarea unor mesaje ale staffului de campanie al lui Emmanuel Macron chiar înainte de alegerile prezidențiale din Franța din 2017.

Dar, scrie New York Times, atacul asupra celor două organizații republicane arată noile obiective ale agenției de spionaj ruse: perturbarea oricărei instituții care critică politicile Kremlinului și ale președintelui Vladimir Putin.

Hudson Institute a promovat programe care analizează explozia cleptocrației în guvernele din întreaga lume, iar Rusia este unul dintre cele mai populare exemple. International Republican Institute lucrează de decenii pentru promovarea democrației în lume și are în Consiliul Director politicieni republicani care au criticat vehement interacțiunile lui Donald Trump cu Putin., precum John McCain, Mitt Romney sau fostul consilier al lui Trump în materie de siguranță națională, H.R McMaster.

Microsoft a observat o ușoară creștere a numărului de atacuri ale hackerilor ruși, dar remarcă în special extinderea genului de site-uri atacate. „Acestea sunt organizații legate informal de republicani”, a spus președintele companiei, Brad Smith.

El a explicat că aceste website-uri, pe care Microsoft le-a descoperit la scurt timp de la apariție, sunt amenințări de securitate asupra ambelor părți ale spectrului politic american înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc în acest an (midterm elections).

Actualul consilier în materie de siguranță al lui Trump, John Bolton, a sugerat că nu doar Rusia este la originea atacurilor asupra politicienilor americani, nominalizând și China, Iran și Coreea de Nord drept amenințări cibernetice.

Dar nici Microsoft, nici alte companii nu au adus încă dovezi în sprijinul acestei afirmații. Totuși, site-urile recent descoperite de Microsoft sunt similare cu cele utilizate de hackerii ruși înainte de alegerile din 2016.

După alegeri, mai multe companii de securitate cibernetică au descoperit site-uri false care imitau paginile web unor organizații cunoscute - precum Council on Foreign Relations, Eurasia Group, Center for a New American Security, Transparency International sau International Institute for Strategic Studies. Prin intermediul paginilor false au fost efectuate o sumedenie de atacuri, inclusiv obținerea de date personale sau parole ale utilizatorilor.

Dar autoritățile se așteaptă ca numărul atacurilor să se intensifice în cele trei luni până la alegeri, iar companiile de securitate vor avea în continuare de lucru. Din 2016, Microsoft a închis 84 de site-uri false, bănuite a fi create de hackerii asociați cu GRU.