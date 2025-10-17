Hamas a restituit opt ​​cadavre, dar Israelul susține că testele ADN au confirmat că unul nu era ostatic, informează agenția ANSA (Italia).

Cu cele două cadavre suplimentare de miercuri seară, nouă cadavre au fost returnate și 19 rămân în Gaza, ceea ce înseamnă că Hamas nu a reușit să localizeze aproape două treimi dintre ostaticii morți.

Biroul prim-ministrului israelian a anunțat că cadavrele a doi ostatici deținuți de Hamas au fost predate armatei israeliene din Fâșia Gaza, relatează „Haaretz”. Conform declarației, Israelul a primit rămășițele prin intermediul Crucii Roșii. Cadavrele au fost predate unei unități a IDF și Shin Bet din Gaza și vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite într-o ceremonie militară la care va participa rabinul șef al armatei. După recepția militară, cadavrele vor fi transferate la Centrul Național de Medicină Legală al Ministerului Sănătății pentru identificare. Odată ce procesul va fi finalizat, familiile vor fi notificate oficial.

Familiile a trei ostatici morți au fost informate miercuri dimineață de oficialii armatei că trupurile celor dragi se numără printre cei patru returnați în Israel în seara precedentă. Rămășițele celui de-al patrulea ostatic nu aparțin unui ostatic, ci unui cetățean palestinian din Ierihon, care, potrivit Kan TV, a lucrat alături de forțele de securitate în tunelurile subterane și a fost ucis de teroriștii Hamas în urmă cu un an și jumătate. „Times of Israel” relatează că acesta era probabil un scut uman folosit de armata israeliană pentru a percheziționa clădiri și tuneluri.

Autoritățile israeliene cred că Hamas a predat trupul ostaticilor din greșeală, nu intenționat. Seara, surse qatareze au declarat pentru „al-Araby” că încă cinci sicrie vor fi transferate către IDF. Cu toate acestea, punctul de trecere de la Rafah - dintre Gaza și Sinaiul egiptean - a rămas închis toată ziua, pentru a doua zi consecutiv, contrar acordului de încetare a focului. Această măsură a fost luată de autoritățile israeliene, după ce au acuzat Hamas că nu și-a îndeplinit angajamentul de a returna trupurile tuturor ostaticilor uciși în Fâșie.

Surse ale „Times of Israel” au relatat că deschiderea punctului de trecere va fi supravegheată de Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră. Acesta va fi deschis atât persoanelor, cât și vehiculelor. De asemenea, se pare că Israelul și-a anulat măsurile de represalii împotriva Hamas, inclusiv înjumătățirea numărului de camioane cu ajutoare umanitare care intră în enclavă. Între timp, președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a adoptat o poziție clară împotriva execuțiilor efectuate de militanții Hamas împotriva oponenților din Gaza și a celor pe care îi consideră trădători - și anume, palestinienii care au furnizat informații armatei israeliene. „Condamnăm execuțiile în masă efectuate de Hamas și documentate în Gaza în ultimele zile”.

„Acestea sunt crime odioase, care nu au nicio justificare și reflectă insistența Hamas de a guverna prin forță și teroare”, a scris Biroul președinției într-un comunicat, adăugând că „aceste încălcări trebuie oprite imediat și că restaurarea instituțiilor legitime ale poporului palestinian din Gaza este singura modalitate de a pune capăt stării de haos și de a reconstrui încrederea națională”. Din cadrul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper a îndemnat Hamas „să înceteze imediat violența și împușcăturile împotriva civililor palestinieni nevinovați, atât în ​​zonele din Gaza pe care le controlează, cât și în cele protejate de IDF în spatele Liniei Galbene”. Încă din prima zi a armistițiului, oamenii înarmați ai Hamas și-au reglat conturile cu adversarii, ucigând zeci de locuitori din Gaza, inclusiv în public, așa cum arată mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare din enclavă. În unele videoclipuri, pe lângă execuțiile în direct, se pot vedea militanți care transportă în camionete cadavrele trădătorilor uciși. Într-una dintre ciocnirile cu clanul Dughmush din orașul Gaza, un bărbat palestinian a fost ucis acum patru zile. Cel mai faimos influencer al Fâșiei, Saleh al-Jafarawi, cunoscut sub porecla Mr. Fafo (acronim pentru „joacă-te și află”), este și el implicat. El este cunoscut pentru că laudă Hamas și pentru acuzația că și-a însușit 13 milioane de dolari din donații destinate populației. Miercuri, familiile sergentului Tamir Nimrod, în vârstă de 18 ani, ale lui Uriel Baruch, în vârstă de 35 de ani, și ale lui Eitan Lev, în vârstă de 53 de ani, au fost informate de către IDF că rămășițele au fost identificate.

