„Punem interesul național pe primul loc”. Cu aceste cuvinte, liderul Hamas, Taher al-Nunu, a anunțat acceptarea de către mișcarea palestiniană a unei propuneri de încetare a focului pentru Fâșia Gaza, notează „RAI News” (Italia).

În Fâșia Gaza, potrivit autorităților Hamas, peste 62.000 de palestinieni și-au pierdut viața de la începutul ofensivei israeliene din octombrie 2023. Într-o declarație, al-Nunu a explicat că acordul include „garanții din partea Statelor Unite, care au fost acceptate” și a adăugat: „Sperăm că această propunere va duce la sfârșitul războiului”, vizând „o mai mare protecție pentru civilii din Gaza și atenuarea suferinței umanitare la care este supusă populația din cauza ocupației israeliene prelungite”.

Liderul Hamas a specificat că propunerea va fi implementată „odată ce cealaltă parte o va aproba”. De asemenea, a confirmat că Egiptul și Qatarul, acționând ca mediatori, au redactat textul pe baza unei propuneri anterioare. De la Cairo, un înalt oficial al serviciilor secrete egiptene a confirmat că documentul „se află deja în mâinile Israelului”, adăugând: „Mingea este acum în terenul Israelului”.

Noi proteste ale activiștilor și rudelor ostaticilor israelieni reținuți în Fâșia Gaza au avut loc, în această dimineață, la Tel Aviv. Presa israeliană a relatat că o porțiune a autostrăzii Ayalon, în direcție sud, a fost blocată pentru scurt timp pentru a reitera cererea unui acord care să ducă la eliberarea celor ținuți captivi în Gaza și pentru a protesta față de planurile guvernului israelian pentru orașul Gaza. „Cucerirea Gazei este echivalentă cu sacrificarea ostaticilor și a soldaților”, a fost sloganul protestului. Potrivit ziarului „Haaretz”, ofițerii de poliție au perturbat demonstrația și „au amenințat” că vor amenda șapte activiști și un fotograf pentru încălcări ale regulilor de circulație.

Ministrul israelian pentru Afaceri Strategice, Ron Dermer, a vizitat recent Emiratele Arabe Unite, potrivit rețelei israeliene „Kan”, după cum a relatat în această dimineață „Times of Israel”. Conform informațiilor, Dermer, conducând o delegație la nivel înalt, a participat la discuții despre Fâșia Gaza cu interlocutori emiratezi, precum și despre chestiuni diplomatice și de securitate. Biroul lui Dermer a refuzat să comenteze scurgerile de informații, a menționat rețeaua israeliană. În 2020, Emiratele s-au numărat printre țările cheie implicate în Acordurile Abraham.

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început discuțiile despre o rezoluție elaborată de Franța pentru prelungirea forței ONU de menținere a păcii în sudul Libanului pentru un an, cu scopul final de a o retrage. Israelul și Statele Unite se opun, se pare, reînnoirii mandatului forței și nu este clar dacă proiectul are sprijinul Washingtonului, care exercită un drept de veto asupra Consiliului. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat: „Nu comentăm negocierile în curs de desfășurare la Consiliul de Securitate al ONU”, în timp ce discuțiile continuă cu privire la soarta Forței Interimare a ONU în Liban (UNIFIL), desfășurată din 1978 pentru a separa Libanul și Israelul. Textul, relatat inițial de agenția de știri Reuters, „ar prelungi mandatul UNIFIL până la 31 august 2026”, dar „indică intenția de a lucra pentru retragerea UNIFIL”. Acest lucru s-ar întâmpla cu condiția ca Guvernul libanez să fie „singurul garant al securității în sudul Libanului și ca părțile să convină asupra unei soluții politice cuprinzătoare”, se precizează în acesta. În baza armistițiului care a pus capăt recentului război dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran, armata de la Beirut a fost desfășurată în sudul Libanului și a demontat infrastructura organizației militante. Libanul se confruntă cu problema spinoasă a dezarmării Hezbollah, guvernul instruind luna aceasta armata să elaboreze un plan în acest sens până la sfârșitul anului. Gruparea susținută de Iran a respins ordinul.

În baza armistițiului, Israelul trebuia să se retragă complet din Liban, deși și-a menținut forțele în mai multe zone pe care le consideră strategice și continuă să efectueze atacuri în Liban. Forțele israeliene s-au angajat de asemenea în confruntări tensionate cu forțele de menținere a păcii ale ONU. Proiectul de rezoluție aflat în discuție „solicită de asemenea consolidarea eforturilor diplomatice pentru a rezolva orice dispute sau rezerve cu privire la frontiera internațională dintre Liban și Israel”. Consiliul format din 15 membri urmează să voteze pe 25 august, înainte ca mandatul forței să expire la sfârșitul lunii.

Situația din Gaza „este mai mult decât catastrofală”, a fost evaluarea făcută de purtătorul de cuvânt, Stephane Dujarric, în timpul briefingului zilnic cu presa internațională la sediul ONU. „Colegii noștri de la Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare”, a spus, „avertizează că situația este mai mult decât catastrofală. Pe fondul luptelor continue și al foametei extreme, în fiecare zi se raportează noi decese. Continuă să fie raportate decese legate de foamete, inclusiv în rândul copiilor”.

„Săptămâna trecută”, a adăugat, „în nordul și sudul Gazei, peste 80 de bucătării comunitare au reușit să producă aproximativ 380.000 de mese în fiecare zi. În aprilie, numărul zilnic de bucătării comunitare a depășit un milion de mese pe zi. Comunitățile depind de o masă caldă pe zi de la aceste bucătării, dar cantitatea pe care o pot pregăti rămâne insuficientă pentru a satisface nevoile populației din Gaza”.

