În România vor rămâne staționate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Declarația a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a fost întrebat, într-o conferință de presă la Casa Albă cu ocazia întâlnirii cu premierul ungar Viktor Orban, despre anunțul retragerii unei părți a trupelor americane din România, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

”Nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea pe care o avem despre Europa, vor rămâne trupe în România, dar vor fi unele modificări în ce privește modul de rotație, câți vom rota”, a declarat Hegseth, invitat de președintele Trump să ofere explicații pe acest subiect, potrivit imaginilor difuzate de postul CNBC.





”Nu, ei nu ignoră nimic din ce spun eu. Ceea ce fac ei este să facă schimbări, să le mute (trupele). Este același număr, același număr total, dar mutăm oamenii”, a răspuns Trump.

”Îmi place poporul român, cred că sunt un popor minunat”, a subliniat el, dând asigurări că ”relația cu România este foarte bună, relația cu Europa este foarte bună”.

La rândul său, Hegseth a afirmat că ”relația cu România e foarte bună' și 'am coordonat acest lucru cu secretarul general (al NATO) Rutte (..) prin aliații noștri, toată lumea a fost notificată în avans”.

La sfârșitul lunii trecute, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Informația privind redimensionarea trupelor SUA a circulat încă din primăvară.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, se arată în comunicatul MApN.