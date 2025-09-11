Inteligența Artificială merită folosit nu pentru că e nouă, ci pentru că poate crea valoare economică reală acolo unde contează cel mai mult, spune Emmanuel Martonca, Soft Fight. AI-ul trebuie folosit ca un instrument, nu văzut ca un concurent.

Emanuel Martonca, fondatorul Soft Fight și unul dintre cei mai apreciați strategi de pricing din România, va fi speaker la Conferința How to Web 2025, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est.

How to Web va avea loc anul acesta pe 1-2 octombrie și va reuni peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional. .

Cu o experiență de peste 12 ani în vânzări și pricing, Emanuel Martonca explică într-un interviu acordat Euractiv - partener media al Conferinței How to Web - ce erori fac fondatorii în procesul de stabilire a pricing-ului și cum poate fi folosită Inteligența Artificială fără frică.

Interviul pe larg:

Euractiv: Ce așteptări aveți de la Conferința How to Web 2025?

Emanuel Martonca (Soft Fight): M-aș bucura să am cel puțin la fel de multe conversații interesante ca la Conferința How To Web 2024. La ediția de anul trecut am căutat să discut cu cât mai mulți fondatori și profesioniști care aveau o experiență cu aplicații practice ale AI în platforme și soluții software. Conversațiile avute m-au ajutat enorm și, ca urmare, am avut curajul să schimb strategia noastră.

Euractiv: Cu ce provocări se confruntă la ora actuală start-up-urile? Dar cei care se gândesc să o ia pe acest drum?



Emanuel Martonca (Soft Fight): Eu văd o inversare majoră a provocărilor principale pentru startup-uri: acum câțiva ani era relativ greu să construiești software de calitate, și relativ mai ușor să ajungi la clienți. Acum e mult mai ușor să construiești, dar mult mai greu să ajungi la clienți și să găsești modelul de business care poate asigura o creștere sustenabilă pe termen lung.

Euractiv: Cum sunt afectate start-up-urile de situația economică și de ultimele decizii guvernamentale?

Emanuel Martonca (Soft Fight): Nu cred că din această direcție vin provocările principale pentru startup-uri. Impactul major vine mai degrabă din dinamica pieței și din modul în care se schimbă comportamentul clienților.

Euractiv: Ce ați vedea altfel în privința modului în care este tratat în general mediul antreprenorial de către stat?

Emanuel Martonca (Soft Fight): Cred că mediul antreprenorial ar avea cel mai mult de câștigat dacă ar exista mai multă predictibilitate și coerență pe termen lung. Nu neapărat mai multe programe sau intervenții punctuale, ci un cadru stabil, care să le permită fondatorilor să-și asume riscuri și să planifice pe câțiva ani înainte. Startup-urile se descurcă bine în fața incertitudinii tehnologice sau de piață, dar imprevizibilitatea regulilor sau a priorităților la nivel de stat complică lucrurile.

Euractiv: Sunteți specializat pe politica de preț pentru servicii B2B. Cum se derulează un proces de stabilire a prețului? Ce erori ați întâlnit în relația cu clienții?

Emanuel Martonca (Soft Fight): Procesul de stabilire a prețului nu începe cu un număr, ci cu o înțelegere structurată a mai multor elemente: segmentele de clienți, comportamentele de cumpărare, competiția, obiectivele de business și mai ales valoarea pe care o creează produsul sau serviciul pentru client. În acest cadru, lucrăm întotdeauna cu trei niveluri: pricing architecture (structura generală a prețurilor și opțiunilor), pricing model (logica după care sunt facturați clienții) și pricing metrics (unitățile precise care definesc valoarea și costul pentru client). Folosim un parcurs structurat, de la colectarea datelor interne și externe, la construirea unui model economic și până la implementarea efectivă a prețului pe website sau în ofertele comerciale.

Cele mai frecvente două erori pe care le văd la fondatori sunt, pe de o parte, că se gândesc prea târziu la pricing. Ar trebui să fie un subiect esențial din prima zi a startup-ului, nu doar atunci când produsul e gata. Pe de altă parte, nu îi dedică suficient timp. Recomandarea mea e simplă: un antreprenor sau managing director ar trebui să aloce, în medie, o oră pe zi acestui subiect. E un subiect mult prea important pentru a fi ignorat, dar, din păcate, majoritatea fondatorilor descoperă prea târziu importanța pricing-ului.

Euractiv: Care e drumul de la livrarea unui cod bun la oferirea unui produs bun?

Emanuel Martonca (Soft Fight): Livrarea unui cod bun este doar începutul. Un produs bun apare atunci când codul e integrat într-un cadru mai larg: înțelegerea nevoilor utilizatorului, modul de livrare, suportul post-lansare și, foarte important, modelul de business care îl susține. În practică, drumul de la cod la produs trece prin colaborare interdisciplinară (ingineri, designeri, product managers, oameni de vânzări și marketing). Doar așa un software bine scris devine un produs pe care cineva își dorește să îl cumpere și să îl folosească.

Euractiv: Există o teamă față de AI, inclusiv printre tineri care fie se tem că le va ”lua” locurile de muncă, fie că nu pot ține pasul pentru că apar tot timpul noutăți în domeniu. E justificată această teamă?

Emanuel Martonca (Soft Fight): Cred că teama e firească, dar nu neapărat productivă. Fiecare schimbare tehnologică majoră a adus, la început, aceleași două întrebări: ‘Ce locuri de muncă dispar?’ și ‘Cum pot ține pasul?’. AI-ul nu face excepție. Diferența acum e viteza cu care apar noutățile, iar asta creează presiune suplimentară. Deocamdată se pare că nu dispar atât de multe locuri de muncă pe cât se transformă. Rolurile evoluează, apar altele noi, și cel mai mare avantaj îl au cei care reușesc să înțeleagă cum să folosească AI-ul ca pe un instrument, nu ca pe un concurent. Asta cere curiozitate, adaptabilitate și o cultură a învățării continue, nu frică.

Teama duce adesea la blocaje și paralizie, iar tinerii au nevoie mai degrabă de modele de succes și inspirație pentru a se adapta și a folosi AI-ul în beneficiul lor. Parafrazând un citat celebru: viitorul este deja aici, doar că nu este distribuit uniform.

Euractiv: Cum poate fi folosită AI pentru a-i ajuta pe oameni, indiferent dacă sunt angajați sau antreprenori?

Emanuel Martonca (Soft Fight): AI-ul deschide posibilități aproape nelimitate, iar tocmai asta creează paradoxul de început: când ai prea multe opțiuni, nu știi de unde să pornești. Pentru angajați și antreprenori, primul pas nu e să ‘învețe AI’ în general, ci să identifice o problemă concretă din munca lor pe care ar vrea să o rezolve mai bine, mai rapid sau mai ieftin. De acolo, lucrurile devin mai simple: testezi un instrument, vezi ce funcționează, și construiești mai departe. Dar cheia e să urmărești impactul de business și valoarea economică, nu tehnologia de dragul tehnologiei. Cei care vor reuși nu vor fi neapărat cei care știu totul despre AI, ci cei care fac pași mici, dar constanți, pentru a o integra acolo unde livrează rezultate măsurabile. AI-ul merită folosit nu pentru că e nou, ci pentru că poate crea valoare economică reală acolo unde contează cel mai mult.