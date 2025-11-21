Human Rights Watch (HRW) a denunțat joi că Israelul a comis „crime de război” în timpul unei serii de operațiuni militare în Cisiordania, care au cauzat strămutarea forțată a cel puțin 32.000 de palestinieni, notează „Cadena SER” (Spania).

Organizația a îndemnat guvernul israelian să „permită imediat întoarcerea acestora” în taberele de refugiați din care au fost expulzați.

În raportul său, intitulat „Toate visele mele au fost șterse: Strămutarea palestinienilor în Cisiordania ocupată de israelieni”, HRW documentează strămutarea forțată a tuturor locuitorilor taberelor Jenin, Tulkarm și Nur Shams din teritoriul palestinian de nord.

„La începutul anului 2025, autoritățile israeliene au expulzat cu forța 32.000 de palestinieni din casele lor din taberele de refugiați din Cisiordania, fără a respecta protecțiile legale internaționale și nu le-au permis să se întoarcă”, a declarat Nadia Hardman, cercetător senior la HRW.

Având în vedere că atenția globală este concentrată asupra Gazei, a adăugat el, forțele israeliene „au comis crime de război, crime împotriva umanității și epurări etnice în Cisiordania, crime care trebuie investigate și urmărite penal”.

Organizația a colectat informații prin intermediul a 31 de interviuri realizate între martie și august 2025 cu palestinieni strămutați, precum și prin analiza imaginilor din satelit, verificarea videoclipurilor și fotografiilor și examinarea documentelor OCHA și a ordinelor de demolare difuzate pe rețelele de socializare.

HRW afirmă că incursiunile Israelului în Jenin, Tulkarem și Nur Shams între ianuarie și februarie 2025 au inclus trupe terestre, tancuri, elicoptere, drone și buldozere care au avansat zonă cu zonă, au atacat locuințe, au distrus infrastructura și au forțat evacuarea completă a populației.

Mărturiile adunate de HRW și înregistrările video verificate de organizație arată atacuri asupra civililor, inclusiv uciderea unui bărbat în Jenin și a două femei în Nur Shams.

O evaluare realizată de Centrul Satelitar al ONU în octombrie 2025 a stabilit că 1.460 de clădiri au fost avariate, dintre care 652 cu daune moderate, ceea ce sugerează distrugeri extinse și nejustificate în zonele rezidențiale.

HRW subliniază că dreptul internațional umanitar interzice strămutarea forțată a civililor în teritoriile ocupate și impune permiterea întoarcerii acestora odată ce ostilitățile au încetat.

Organizația susține că Israelul nu a prezentat dovezi ale obiectivelor militare care ar justifica evacuarea totală a taberelor și nici nu a oferit rute sigure, adăposturi, hrană sau îngrijiri medicale în timpul strămutării.

Pe lângă întoarcerea imediată a persoanelor strămutate, HRW a cerut guvernelor să impună sancțiuni specifice, inclusiv interdicții de călătorie și înghețarea activelor, împotriva înalților oficiali israelieni - inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz - pe care îi consideră „implicați în mod credibil” în abuzuri grave.

Conform datelor ONU, începând cu 7 octombrie 2023, operațiunile israeliene în Cisiordania s-au soldat cu moartea a aproximativ 1.000 de palestinieni.

Sursa: Rador Radio România