„Emmanuel, vino când vrei”. Această invitație lansată de Donald Trump după ce a fost contrazisă de președintele francez, ilustrează diplomația imprevizibilă a Casei Albe, dezvăluie „La Point” (Franța) într-un articol semnat de Thomas Graindorge.

Totul a avut loc prin videoconferință. După cum subliniază „Le Canard enchaîné”, liderii europeni și Donald Trump s-au întâlnit duminică, 17 august, fără Volodimir Zelenski. Emmanuel Macron, de la Fort Brégançon, locul istoric de vacanță al președinților francezi, a putut asista la lăudăroșenia președintelui american.

„Am fost foarte bun la a opri războaiele”, s-a lăudat el, invocând pacea dintre Armenia și Azerbaidjan, Cambodgia și Thailanda, Rwanda și Congo, printre alte presupuse realizări. În același timp, și într-o izbucnire neașteptată de modestie, a recunoscut totuși că războiul din Ucraina „este greu de oprit”. Toate astea în timp ce culegea laude pentru vizita lui Vladimir Putin în Alaska: „A fost foarte dificil pentru el”.

Conform săptămânalului, această automulțumire a fost urmată de lingușire din partea interlocutorilor săi, în special a secretarului general al NATO, Mark Rutte: „Erați singurul capabil să asigure o astfel de întâlnire”, i-a spus el. Emmanuel Macron a fost printre ultimii care au vorbit la această întâlnire și nu a ezitat să-l corecteze pe președintele american.

„Invitarea lui Putin a fost o modalitate de a-l scoate din izolare”

„Putin a fost exclus din G8, nu a putut participa la summiturile G20. Cea mai bună invitație pe care a primit-o în ultimii ani a venit din Coreea de Nord. Primirea lui Putin pe pământ american nu a fost doar o mare onoare pentru el, ci și o modalitate de a-l scoate din izolare”, l-a acuzat aspru președintele francez. „Tu, Donald, i-ai făcut lui Putin o mare favoare, nu invers”.

Președintele american l-a invitat apoi, fără alte formalități, la masa negocierilor: „Emmanuel, vino când vrei”. Atât a fost de ajuns pentru ca președintele francez, însoțit de omologii săi german, britanic și italian, printre alții, să ajungă la Washington a doua zi pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski.

O reușită care a dus și la angajamentul american de a colabora cu noi în domeniul garanțiilor de securitate. „Coaliția de voință”, lansată de președintele Macron în februarie, reunește acum 30 de țări cu planuri militare detaliate. „Ne-am unit în jurul Ucrainei”, s-a felicitat Emmanuel Macron pe 18 august. În acest sens, cel puțin, a dat roade.

Sursa: Rador Radio România