Petrolul venezuelean este una dintre cele mai mari comori energetice ale planetei: peste 300 de miliarde de barili, reprezentând 17-18% din rezervele globale, este evaluarea dată publicității de canalul de știri TGcom24 (Italia).

Această valoare strategică, mai mult decât orice altceva, a determinat escaladarea tensiunilor cu Statele Unite și anunțurile Administrației Trump privind intenția sa de a prelua controlul asupra resurselor țării sud-americane. Nu este o coincidență faptul că fostul președinte Maduro, într-una dintre declarațiile publicate înainte de capturarea sa, a subliniat că „Trump vrea să invadeze țara pentru a ne lua petrolul”.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, concentrate în principal în Zona Orinoco. Această zonă, lungă de aproximativ 600 de kilometri de la est la vest și 70 de kilometri de la nord la sud, este situată în Guárico (un stat din partea centrală a țării) și urmează cursul râului Orinoco. Această zonă conține cele mai mari rezerve de țiței extra-greu din lume, care necesită costuri mai mari decât în ​​mod normal, în special pentru rafinare. În ciuda acestui fapt, producția reală este extrem de scăzută: de la peste 3,5 milioane de barili pe zi în anii 1970, a scăzut la aproximativ un milion din cauza sancțiunilor, a investițiilor limitate și a managementului defectuos al PDVSA (compania petrolieră de stat).

Președintele american a reiterat adesea că, în opinia sa, Venezuela „a furat” petrolul american și că acum „America îl va recupera”. Imediat după operațiune, magnatul a indicat că unul dintre obiectivele sale era să implice marile companii petroliere americane pentru a revitaliza industria Venezuelei și a utiliza resursele în scopuri economice și strategice pentru ambele țări. Cu toate acestea, în acest moment, marile companii nu și-au asumat niciun angajament imediat. Pentru Statele Unite, controlul rezervelor venezuelene înseamnă o potențială extindere a influenței sale energetice globale, dar mai întâi sunt necesare investiții economice majore și timp pentru modernizarea infrastructurii.

Prin urmare, dacă obiectivul Administrației Trump de a controla rezervele și producția de țiței s-ar materializa, pe termen mediu spre lung este foarte probabil ca Venezuela să revină la nivelurile anterioare de extracție, crescând producția globală de petrol și punând astfel presiune descendentă asupra prețului barilului.

Sursa: Rador Radio România