OFAC este noul Kremlin. Și OFAC, desigur, nu este la Moscova. Este la Washington și este Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, agenția Trezoreriei SUA care gestionează sancțiunile internaționale impuse de administrația americană.

Nu am terminat complet sărbătorile și încă mă pot permite să fiu puțin provocator, scrie redactorul „Corriere della Sera” (Italia). La urma urmei, anul a început cu ceea ce unii vor considera o provocare: fără a consulta Congresul, guvernul Statelor Unite l-a arestat pe autocratul care conducea Venezuela în dormitorul său din Caracas și nu l-a înlocuit încă cu câștigătorul legitim (și fraudat) al ultimelor alegeri; nici măcar nu a anunțat noi alegeri într-un interval de timp previzibil. În schimb, este hotărât să delege puterea fostului vicepreședinte al omului pe care tocmai l-a înlăturat, recurgând la un articol deja revelator din legea venezueleană. Acest articol prevede că noul președinte interimar, Delcy Rodriguez, poate guverna în caz de urgență timp de 90 de zile, reînnoibil o singură dată. Americanii ar fi putut folosi o altă lege existentă, care i-ar fi acordat lui Rodriguez funcția pentru doar o lună. În schimb, preferă să instaleze un fel de guvernator colonial la Caracas, sub comanda lor, pentru cel puțin șase luni: Donald Trump dorește în mod clar să stabilizeze Venezuela cât mai repede posibil, deoarece se concentrează pe campania pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Aici va juca un rol important OFAC – noul Kremlin, în definiția mea provocatoare. Venezuela, de fapt, operează la intersecția a două instrumente importante de putere pentru Donald Trump: sancțiunile și petrolul. Acestea sunt aceleași instrumente cu care – mutatis mutandis – Vladimir Putin la Moscova se finanțează și confiscă activele țărilor străine sau ale companiilor nedorite, predându-le companiilor pe care le favorizează. Ambele instrumente, petrolul și sancțiunile, îi servesc în continuare președintelui pentru cariera sa politică. Urmăriți-mă și voi încerca să explic de ce.

Cea mai asurzitoare reacție pe care am înregistrat-o la acțiunea Regimentului 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale în zorii zilei de sâmbătă a fost tăcerea Arabiei Saudite. Arabia Saudită a fondat OPEC împreună cu Venezuela și doar alte trei țări – Iran, Irak și Kuweit – în 1960. Relațiile au fost strânse și cordiale timp de decenii. Omul puternic al Riadului, Mohammed bin Salman, un prieten politic apropiat al lui Donald Trump, continuase să cultive contacte cu Nicolas Maduro până cu puțin timp înainte de a fi arestat într-un elicopter american. În urmă cu doi ani și jumătate, autocratul de la Caracas îl vizitase pe Mohammed bin Salman, iar acum șase luni îi trimisese o scrisoare despre prietenia dintre cele două țări.

Arabia Saudită este o putere medie tipică care, în această eră a revoluției globale, este capabilă să își valorifice punctele forte - locația strategică, petrolul, conducerea diplomatică în cadrul OPEC - pentru a crea o gamă largă de relații. Mohammed bin Salman poate acționa ca un prieten al dictatorului „socialist" Maduro, investind în același timp proprii bani în fondul privat al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump. Nimeni nu este șocat; de fapt, versatilitatea sauditului este o sursă de carismă și putere pentru el.

Cum ar trebui, așadar, să interpretăm tăcerea Riadului în fața raidului de la Caracas? Saudiții nu intenționează să rostească niciun cuvânt împotriva Casei Albe, dar nu sunt entuziasmați. Timp de decenii, au beneficiat de izolarea Venezuelei, cucerindu-i cota de piață mondială a țițeiului. Probabil că Mohammed bin Salman nu se grăbește să asiste la revenirea unui concurent, de data aceasta sub steagul lui Trump, care deschide întotdeauna uși.

Se vorbește adesea despre vastele rezerve de petrol ale Caracasului, dovedite oficial, în mare parte în Orinoco, despre care se spune că sunt cele mai mari din lume. Dar totul trebuie pus în perspectivă. În primul rând, acestea sunt mai mari decât cele ale Arabiei Saudite doar pentru că aceasta din urmă are atât de mult țiței în subteran încât pur și simplu a încetat explorarea. În ciuda teoriilor despre „vârful petrolului", Peninsula Arabică este departe de orice perspectivă de epuizare a resurselor.

Apoi, există starea industriei petroliere venezuelene, destinată să devină o problemă politică la nivel internațional și în Statele Unite. Conform estimărilor „Bloomberg”, țara latino-americană reprezenta 11% din aprovizionarea mondială cu țiței în 1965; în 1999, odată cu sosirea regimului bolivarian al lui Hugo Chavez și al adjunctului său Maduro, aceasta se situa încă la 4,3%, echivalentul a trei milioane de barili pe zi. Până în 2024, se prăbușise: controla mai puțin de 1% din piața mondială a țițeiului – conform World Energy Review a ENI – și mai puțin de un milion de barili pe zi (comparativ cu 20 de milioane pentru Statele Unite și 11 milioane pentru Arabia Saudită). Principalul său client era China, care profita de sancțiunile americane pentru a obține 20% din consumul său de țiței din Caracas la un preț redus, transportat de „flota sa din umbră". În acest sens, strategia Beijingului față de Venezuela a fost similară cu abordarea sa față de Iran și Rusia: acolo unde există sancțiuni occidentale, cumpărătorii chinezi își exploatează puterea de cumpărare aproape exclusivă pentru a impune reduceri vânzătorilor. Aceștia sunt maeștri în a exploata contradicțiile sistemului și slăbiciunile jucătorilor individuali în avantajul lor. În acest sens, înlăturarea lui Maduro (marginal) dăunează competitivității costurilor Republicii Populare.

Per total, însă, sectorul țițeiului din Venezuela aproape că stagnase. Fiind cel mai mare producător mondial de rezerve dovedite, se situează doar pe locul 21. Prin urmare, prețul pe baril la redeschiderea tranzacțiilor astăzi, 5 ianuarie, va rămâne probabil neschimbat și ar putea chiar să scadă la un moment dat față de prețul de închidere de vineri de 56,80 dolari pe baril de West Texas Intermediate (WTI). Traderii ar putea începe să ia în considerare perspectiva creșterii producției venezuelene. Producția în 2024 a fost de 956.000 de barili pe zi, iar marii producători petrolieri occidentali încă prezenți în țară ar putea să o crească cu încă 300 de barili pe zi în lunile următoare: o creștere de doar 0,3% din producția globală, nu mai mult.

Însă, stabilirea unui preț pentru o luptă pentru putere, nu doar una de piață, rămâne extrem de dificilă. Deoarece, în viitorul apropiat, locurile în care trebuie să ne uităm pentru a înțelege fluxurile de țiței venezuelean nu sunt câmpurile petroliere sau porturile țării; ci sunt coridoarele OFAC din Washington, unde o parte din aceeași logică aplicată zilnic la Kremlin riscă să prevaleze.

De ce? Deocamdată, PDVSA, compania națională de petrol din Caracas, a cerut producătorilor să oprească extracția, deoarece petrolul nu mai este transportat pe mare, iar stocurile Venezuelei vor fi în curând pline. Dar, începând cu următoarele zile, OFAC din Washington va distribui noi licențe de export; prin urmare, în cele din urmă, Trump va fi cel care va decide căror oameni de afaceri să le distribuie bani astăzi în schimbul favorurilor înainte de alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congres, peste 11 luni.

Presupunând că a fost vreodată complet diferit în trecut, astăzi relația dintre Casa Albă și marile afaceri este contractuală și bazată pe loialitate. Contractele sunt câștigate de cei care garantează sprijin, iar accesul este obținut de cei care și-au investit deja banii în campania electorală. Putin a făcut același lucru în 2022, când a expropriat și redistribuit efectiv activele Volkswagen și McDonald's din Rusia unor antreprenori prietenoși.

Provocarea pentru o adevărată revitalizare a producției în Venezuela este și mai mult una de putere, nu doar de piață. Singura certitudine este că va dura ani și multe, multe zeci de miliarde de dolari. Prin urmare, relația dintre Trump și marile companii petroliere americane va deveni și mai incestuoasă, cu o presiune și mai mare.

Pentru că situația acolo este și mai dificilă. În 2007, Chávez a expropriat activele venezuelene ale companiilor americane Exxon Mobil, ConocoPhillips și Chevron, ale norvegienei Statoil (acum Equinor), ale francezei Total și ale ENI. Aproape toate aceste companii renegociaseră un randament limitat către țară. Doar Exxon și Conoco, marile companii petroliere americane, au rămas în afara domeniului de aplicare al acordului, dar obținuseră de la un tribunal internațional dreptul la despăgubiri (deși reduse). pe care Chávez și Maduro nu au vrut niciodată să le plătească.

Această problemă ocupă acum un loc central. Și nu doar pentru că Trump a folosit-o, împreună cu acuzațiile de trafic de droguri, pentru a justifica intervenția de sâmbătă. Există, de asemenea, un motiv legat de posibilele intervenții viitoare ale companiilor americane în Venezuela. Întrucât Exxon și Conoco nu au fost niciodată compensate de Maduro pentru exproprierile sale, acestea ar avea acum, teoretic, dreptul la câmpurile lor imediat. Cu toate acestea, toate par precaute, dacă nu chiar reci. Decenii de proastă gestionare, corupție și investiții blocate de sancțiuni au lăsat întregul sector petrolier într-o situație dificilă: 60 de miliarde de dolari ar putea fi necesari doar pentru a menține nivelurile actuale de producție, 100 de miliarde de dolari pentru a le dubla în aproximativ cinci ani. Iar petrolul venezuelean, vâscos și bogat în sulf, este potrivit pentru rafinăriile americane din Golful Mexic, dar este scump de extras și procesat. Având în vedere investițiile enorme necesare, prețurile actuale scăzute ale petrolului și istoricul exproprierilor de la Caracas, giganții petrolieri nu se grăbesc să dea curs invitației lui Trump de a se întoarce în țara latino-americană.

Un schimb delicat de favoruri solicitate și acordate va începe între ei și președinte. „Politico” are deja informații de la Washington conform cărora Trump ar putea cere companiilor Chevron, Exxon și Conoco să investească masiv în Venezuela, dacă vor să își mențină controlul asupra concesiunilor. Acestea din urmă vor solicita, fără îndoială, sprijinul contribuabililor americani. În cele din urmă, nu ar fi surprinzător dacă Casa Albă ar interveni. În ultimele luni, Trump și-a demonstrat deja disponibilitatea de a se angaja în naționalizări parțiale ale microcipurilor (cu Intel) și ale terenurilor (cu MP Materials). De ce nu ar face același lucru și pentru aurul negru al Caracasului?

Tot ce credeați că știți despre capitalismul american este acum invalid. Noul manual de afaceri american este de vânzare în Piața Roșie din Moscova.

Sursa: Rador Radio România