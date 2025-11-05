Emisiile brute din țară s-au redus cu 16,7% în 2024 față de 2023, conform calculelor făcute de rețeaua de ONG-uri braziliene Observatorul Climei, notează „Le Monde” (Franța).

Brazilia a înregistrat cea mai mare reducere interanală a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2024 din 2009, datorită în special scăderii defrișărilor, potrivit datelor publicate luni, 3 noiembrie, cu câteva zile înainte de începerea COP30.

Emisiile brute din cea mai mare țară din America Latină s-au redus cu 16,7% anul trecut față de 2023, conform calculelor realizate de rețeaua braziliană de ONG-uri, Observatorul Climei.

Aceste cifre sunt vești bune pentru guvernul președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, care va găzdui conferința Națiunilor Unite privind clima, COP30, în orașul amazonian Belem, începând din 10 noiembrie.

„Noile date arată impactul reluării monitorizării defrișărilor de către guvern”, care au fost „în mod deliberat scăpate de sub control” sub mandatul predecesorului lui Lula, Jair Bolsonaro (2019-2022), a precizat rețeaua într-un comunicat.

În timpul mandatului fostului președinte de extremă dreapta, defrișările au crescut brusc, în special în Amazon, unde vegetația luxuriantă joacă un rol vital în absorbția gazelor cu efect de seră.

Defrișările din cea mai mare pădure tropicală din lume au scăzut constant de când Lula a revenit la putere pentru un al treilea mandat în 2023, după un prim mandat prezidențial din 2003 până în 2010. Acestea au scăzut cu 11% într-un an, în perioada de referință august 2024 - iulie 2025, conform cifrelor oficiale publicate săptămâna trecută.

În ciuda datelor încurajatoare din 2024, „datele pentru economia braziliană din 2025 (...) nu permit proiecții optimiste” în ceea ce privește respectarea angajamentelor asumate de Brazilia de a-și reduce emisiile în acest an, a avertizat Observatorul Climei.

De asemenea, rețeaua de ONG-uri îl critică pe Lula pentru susținerea unui vast proiect de explorare petrolieră în largul coastei Amazonului, având în vedere că combustibilii fosili sunt principala sursă mondială de emisii de gaze cu efect de seră. Forajele efectuate de compania de stat Petrobras au început în octombrie, după ce au primit aprobarea agenției publice de mediu Ibama. Ca răspuns la criticile sale, Lula susține că veniturile din petrol pot fi folosite pentru a finanța tranziția energetică.

Sursa: Rador Radio România