China se confruntă cu o epidemie de chikungunya, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri preventive, inclusiv plase de țânțari și dezinfectanți, amenzi și chiar utilizarea dronelor pentru a localiza locurile de reproducere ale insectelor.

„RAI News” (Italia) relatează că, joi, au fost raportate 7.000 de cazuri, concentrate în principal în centrul industrial Foshan, lângă Hong Kong. Potrivit autorităților, numărul de cazuri noi pare să scadă lent. Virusul chikungunya este transmis de țânțari și provoacă febră și dureri articulare, similare febrei dengue, persoanele cele mai expuse riscului fiind tinerii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni preexistente.

Televiziunea de stat chineză a arătat cum muncitorii pulverizează nori de dezinfectant pe străzile orașului, în zonele rezidențiale, pe șantierele de construcții și alte zone în care oamenii ar putea intra în contact cu țânțarii purtători de virus care se reproduc în ape stagnante. Muncitorii au pulverizat dezinfectant și înainte de a intra în clădirile de birouri, o revenire la tacticile controversate și dure folosite de China pentru a combate CoViD-19. Persoanele care nu golesc sticlele, ghivecele de flori sau alte recipiente aflate în aer liber se pot confrunta cu amenzi de până la 10.000 de yuani și întreruperea curentului electric.

Statele Unite au emis un avertisment de călătorie prin care sfătuiesc cetățenii să nu călătorească în provincia chineză Guangdong, precum și în țări precum Bolivia și națiunile insulare din Oceanul Indian. Brazilia se numără printre alte țări puternic afectate de virus. Ploile abundente și temperaturile ridicate au exacerbat criza din China, un fenomen comun în zonele tropicale, însă deosebit de intens în acest an.

Sursa: Rador Radio România