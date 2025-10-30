Tensiunea din Caraibe continuă să rămână mare, și nu doar din cauza devastatorului uragan Melissa, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) relatând despre desfășurările în forță ale marinei americane lângă coastele Americii de Sud.

În așteptarea sosirii mega-portavionului Gerald Ford, nava „letală” a Marinei SUA, care și-a adunat întregul grup de atac în largul coastei Italiei, la Marea Adriatică, înainte de a naviga spre America, desfășurarea de trupe navale ordonată de Donald Trump în largul coastei Venezuelei este deja cea mai mare din istoria Forțelor Armate SUA de la primul Război din Golf (1990-1991), potrivit unui studiu realizat de experți de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Se profilează o escaladare militară imprevizibilă, chiar dacă analiștii sunt deja siguri că în curând se va întâmpla în zonă.

„Nu trimiți una dintre cele mai importante resurse navale doar ca să stea degeaba și să privească. Fie o folosești, fie o redistribui imediat. Cel mai probabil va avea loc un atac cu rachete asupra Venezuelei”, prezice colonelul în retragere al pușcașilor marini Mark Cancian, autorul analizei CSIS. Forțele americane vor dispune de peste 700 de rachete, pe lângă cele aproximativ 180 de rachete Tomahawk, pentru atacurile terestre.

Indiferent de momentul sosirii navei USS Ford - va fi nevoie de cel puțin zece zile - nu pare că uraganul Melissa, în ciuda ferocității sale, va schimba planurile Pentagonului. Mai multe nave de război ale Marinei, alocate misiunii antidrog din Caraibe, s-au mișcat pentru a evita uraganul masiv de categoria 5 care a devastat marți Jamaica și care miercuri a lovit ceva mai puțin grav Cuba. Dar operațiunea continuă. Forțele Aeriene ale SUA au trimis, se pare, o altă escadrilă de bombardiere B-1B în regiunea Caraibelor. Odată cu sosirea grupului de atac al portavionului USS Gerald Ford, așteptat săptămâna viitoare, Statele Unite vor avea opt nave de război (șase dintre ele distrugătoare), trei nave de asalt, amfibii și un submarin. Pentru un total de 13 forțe navale, un nivel neatins în timpul invaziei Panama din 1989, sau al invaziei Grenadei din 1983. „Aceasta este cea mai mare desfășurare navală din America Latină din ultimii 25 de ani sau poate chiar din ultimii 40”, spune Cancian.

Portavionul Ford va fi escortat de trei distrugătoare și va include nave de aprovizionare concepute pentru campanii extinse. Desfășurarea masivă, care va completa survolurile strategice de bombardiere, va include elicoptere SH-60R, care, împreună cu avioanele de vânătoare și aeronavele de sprijin pentru portavioane, vor fi capabile să desfășoare o campanie la scară mai mare decât cea ordonată de Trump împotriva traficului de droguri. „Cel mai probabil vor avea loc atacuri aeriene și cu rachete, mai ales că această forță nu este concepută pentru o invazie”, spune Cancian.

Potrivit analiștilor citați de ziarul El Nuevo Herald, Statele Unite nu au suficiente forțe pentru a efectua o invazie terestră cu trupe americane pe teritoriul străin, „un principiu căruia Trump i s-a opus întotdeauna”. Stephen Biddle, profesor la Școala de Afaceri Publice și Internaționale a Universității Columbia, a declarat pentru agenția de știri Efe că „în cazul unei invazii, este rezonabil să presupunem că Statele Unite și-ar trimite mai întâi în zonă avioanele de vânătoare”. De altfel, în Puerto Rico se înființează tabere militare de mari dimensiuni, probabil în pregătirea unei mișcări masive de trupe în regiune. Michael Desch, directorul Centrului pentru Securitate Internațională de la Universitatea Notre Dame din Indiana, vede asemănări cu campania ordonată de Trump între lunile martie și mai a acestui an împotriva țintelor Houthi din Yemen. Operațiunea, care a implicat portavionul USS Harry S. Truman, a atacat peste 800 de ținte și a ucis „sute de luptători houthi”, potrivit Comandamentului Central al SUA, deși Washingtonul a recunoscut ulterior că nu a reușit să-i oprească pe insurgenți.

Odată cu plecarea USS Ford din Marea Mediterană, Statele Unite se află acum într-o poziție destul de neobișnuită: nu mai au niciun portavion în apele din largul Europei și Orientului Mijlociu.

Între timp, marți, Parlamentul venezuelean a declarat-o pe prim-ministrul din Trinidad și Tobago, Kamla Persad-Bissessar, persona non grata pentru că a permis unei nave de război americane să acosteze în țara sa. „Această femeie permite ca Trinidad și Tobago să fie folosită ca portavion împotriva Venezuelei și vom face tot posibilul pentru a ne asigura că drepturile Venezuelei sunt respectate”, a declarat președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, înainte ca decizia să fie aprobată în unanimitate de deputați. Luni, președintele Nicolas Maduro a anunțat suspendarea contractelor de gaze cu arhipelagul, situat la câțiva kilometri de coasta Venezuelei.

Sursa: Rador Radio România