Israelul îl caută liderul militar Izz al-Din al-Haddad în labirintul de tuneluri din Gaza. Operațiunea ar putea dura luni, chiar ani; zeci de mii de morți, orașul devastat și criza umanitară se agravează, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Vânătoarea „Fantomei”. „Orașul Gaza este un labirint de tuneluri”, a declarat pentru Radio Kan un oficial de la Kirya, fortăreața de beton care coordonează toate operațiunile militare din inima orașului Tel Aviv: „Suntem siguri că liderul militar Izz al-Din al-Haddad este încă acolo jos. Va dura două-trei luni pentru a controla orașul și chiar mai mult pentru a-i prinde pe teroriști”. „Pentru a elimina militar Hamas, ar putea dura ani”, adaugă șeful de stat major Eyal Zamir: marți seară, Ghazi Hamad, unul dintre cei șase lideri despre care se crede că au murit în raidul din Qatar, a reapărut și el la „Al- Jazeera”. Deci, cât timp va dura să-l prindem pe Izz al-Din? Tăcere.

Îl numesc „Fantoma”, pentru că este foarte abil să dispară în adâncurile orașului Gaza, regatul său. Îl vânează din casă în casă. Întotdeauna s-au știut puține lucruri despre el, iar acum și mai puține: după uciderea fraților Sinwar, a preluat comanda militară a Hamas în Fâșia de Nord, unde erau ținuți majoritatea ostaticilor. Un lider dur: printre cei mai hotărâți să refuze oferta lui Donald Trump de două miliarde de dolari de a renunța la tot și a fugi departe. „Patrimoniul nostru sunt ostaticii” este una dintre maximele sale: în ultimele ore, se pare că a ordonat Brigăzilor Qassam să mute comoara încoace și încolo, chiar și departe de capitală, pentru a preveni deteriorarea bunurilor răpite. Și valoarea lor să scadă.

În Sderot, e întuneric dincolo de gardul viu al singurului deal din afara Gazei permis jurnaliștilor. Acolo jos, viețile se sting cu fiecare explozie, cu fiecare nor de fum. Un punct de observație fără întoarcere. „O mină de aur imobiliară”, spune ministrul Bezalel Smotrich, frecându-și mâinile: „Acest război se plătește singur. Demolarea este făcută, acum trebuie doar să construim”. Numărul total al victimelor a depășit 65.000, spune Hamas. Un copil și mama sa au ajuns morți la Spitalul Shifa: dormeau și poate nu și-au dat seama de nimic, când o bombă de 200 de kilograme a lovit clădirea lor. O familie a fost spulberată într-un cort într-o tabără din Muwasi: este aproape de Zona Umanitară pe care guvernul a înființat-o, pentru a găzdui milionul de refugiați din orașul Gaza. Exploziile au distrus și o colecție de mii de artefacte arheologice, rezultatul a 25 de ani de săpături: printre ele, mozaicurile unei mănăstiri bizantine din secolul al IV-lea, pe care Școala Biblică din Ierusalim reușise recent să o salveze. Forțele de Apărare ale Israelului susțin că Hamas folosea depozitul de statui în scopuri ale serviciilor secrete.

Marți dimineață, rețelele de telefonie și internet s-au prăbușit și ele: o pană de curent care izolează din ce în ce mai mult cea mai izolată parte a lumii. Forțele Aeriene Israeliene atacă de patru ori pe oră: în Jabaliya, Sheikh Radwan, Zeitun și în cartierele cele mai populate. „Condiții inacceptabile”, le definește Papa Leon al XIV-lea: „Înaintea Domnului Atotputernic, care a poruncit «Să nu ucizi», fiecare persoană are o demnitate inviolabilă”. Circulă un grafic militar care arată durata preconizată, iar zonele de coastă sunt încă gri: înseamnă că nu iau măsuri.

Dar cum este posibil să dureze atât de mult și să fie atât de mulți morți? Cabinetul de securitate israelian estimează că numărul teroriștilor din capitală, de la 2.000 - 3.000, este în creștere: au apărut „noi agenți”, recrutați pentru a ataca trupele cu război de gherilă surpriză, dispozitive explozive improvizate, rachete antitanc și foc de lunetist. Ron Ben Yishai, cel mai faimos reporter de război din Israel, care a descoperit masacrele de la Sabra și Shatila din Liban, comentează: „Luptele nu sunt încă la apogeu. Faza de manevră intensivă trebuie să sosească, probabil în câteva zile: în acel moment, trupele vor intra efectiv în oraș. Tancurile, poziționate până acum la periferie, servesc la convingerea populației să evacueze”.

„Locuitorii din Gaza se evacuează „prea încet”, spun ei pentru „Kirya”, iar 600.000 sunt încă înăuntru: la ordinul direct al prim-ministrului Bibi Netanyahu, un purtător de cuvânt militar arab anunță că strada Salah a-Din – o stradă extrem de periculoasă până acum, din cauza bombardamentelor regulate – va fi deschisă traficului până vineri la prânz, pentru a facilita exodul spre sud. „Vrem să separăm populația”, explică Netanyahu, „de teroriștii pe care vrem să-i atacăm”. Cu toate acestea, se estimează că cel puțin 100.000 de palestinieni nu vor pleca deloc, „iar acest lucru va face operațiunea și mai dificilă”. Refuzând să se supună, Hamas exultă. Sau poate doar disperare: 15.000 de persoane strămutate s-au întors în oraș. Credeau că lasă iadul în urmă, dar în schimb nu văzuseră restul.

