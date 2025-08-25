Benny Gantz, liderul partidului de opoziție Uniunea Națională, a făcut apel sâmbătă la premierul Netanyahu și la alți doi lideri ai opoziției să formeze un guvern temporar care să elibereze ostaticii din Gaza, înlăturând extrema dreaptă de la putere.

„Fac apel la Netanyahu, Yair Lapid și Avigdor Lieberman. Este timpul să formăm un guvern care să-i elibereze pe ostatici”, a declarat sâmbătă, 23 august, Benny Gantz, liderul partidului de opoziție Uniunea Națională (centru-dreapta), propunându-i premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor doi lideri politici să formeze un guvern temporar pentru a-i elibera pe cei aproximativ cincizeci de ostatici, vii sau morți, care sunt încă deținuți în Fâșia Gaza, scrie „France 24” (Franța).

Ostaticii au fost răpiți pe 7 octombrie 2023, într-un atac fără precedent în Israel al organizației islamiste palestiniene Hamas care a declanșat războiul din enclava palestiniană.

„Să le salvăm viețile evreilor și tuturor cetățenilor”

De la plecarea sa din coaliția cu partide ultra-ortodoxe așkenaze, în iulie, Benjamin Netanyahu nu mai are majoritate absolută în parlament și este dependent de aliații săi de extrema dreaptă, care resping orice acord de eliberare a ostaticilor cu Hamas și pledează pentru continuarea războiului până când mișcarea palestiniană din Gaza va fi anihilată.

Yair Lapid, liderul principalului partid de opoziție, Yesh Atid (centru), are 24 de locuri în Knesset. Avigdor Lieberman, liderul partidului naționalist Yisrael Beiteinu, are opt, același număr ca și Benny Gantz.

Împreună cu cei 32 de membri ai partidului Likud (de dreapta) al lui Benjamin Netanyahu, aceste trei partide ar putea forma o coaliție cu o majoritate de 72 de locuri (din 120) în parlament.

„Datoria statului nostru este, mai presus de toate, să le salveze viețile evreilor și tuturor cetățenilor. Fiecare ostatic aflat în pericol de moarte ar putea fi fiul nostru, fiul vostru”, a adăugat Benny Gantz într-o conferință de presă.

Manifestațiile continuă

În același timp, zeci de mii de israelieni manifestau la Tel Aviv, așa cum fac în fiecare sâmbătă seară, în sprijinul ostaticilor și pentru a cere guvernului încetarea războiului și un acord care să permită eliberarea acestora.

„În loc să salveze vieți, Netanyahu îi condamnă la moarte pe ostaticii care sunt încă în viață [și] ne condamnă pe noi la un război etern și fără sens”, a spus în fața demonstranților Yotal Cohen, fratele lui Nimrod Cohen, unul dintre cei aproximativ 20 de ostatici despre care se crede că sunt încă în viață.

Benny Gantz a arătat că și-a lansat apelul fără a anunța în prealabil persoanele implicate. Nici Benjamin Netanyahu, nici Yair Lapid, nici Avigdor Lieberman nu au reacționat încă public.

Hamas a aprobat luni un proiect de acord care, potrivit unor surse palestiniene, prevede un armistițiu de 60 de zile, timp în care ostaticii vor fi eliberați în două etape, în schimbul eliberării a sute de deținuți palestinieni.

Joi seară Benjamin Netanyahu a anunțat că a ordonat „negocieri imediate” care vizează „eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea războiului în condiții acceptabile pentru Israel” – ceea ce include dezarmarea tuturor grupurilor palestiniene din Fâșia Gaza – fără a face referire la propunerea mediatorilor (Egipt, Statele Unite și Qatar) aprobată de mișcarea islamistă.

Guvernul israelian mai trebuie încă să confirme trimiterea unei delegații de negociatori pentru o nouă rundă de discuții într-o locație care nu a fost încă precizată de mediatori.

Pentru o reformă a serviciului militar

Deși a pledat pentru un acord cu Hamas care să permită eliberarea ostaticilor, Benny Gantz, fost șef de stat major al armatei israeliene, nu a cerut totuși încetarea războiului. „Teroriștii Hamas care îi înfometează pe ostatici trebuie să moară, la fel ca naziștii. Îi vom vâna până la moarte. Dar înainte de orice, ne vom salva frații”, a declarat el.

Guvernul pe care îl propune ar urma să-și înceapă mandatul „cu un acord cu privire la ostatici, care îi va aduce pe toți acasă”, înainte de a adopta o lege care stabilește „un cadru pentru serviciul militar care îi va integra pe frații noștri ultra-ortodocși”, înainte de a programa alegeri pentru primăvara anului 2026, a spus el.

Ultra-ortodocșii scapă în mare măsură de recrutare, iar această scutire de facto este din ce în ce mai greu suportată, mai ales în timp de război, de restul populației israeliene, care favorizează în mare măsură înrolarea lor la 18 ani, la fel ca restul populației supuse serviciului militar. Plecarea partidelor ultra-ortodoxe așkenaze din majoritate în iulie a urmat unei dispute pe această problemă controversată. Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a făcut cel puțin 62.622 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății al guvernului Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Sursa: Rador Radio România