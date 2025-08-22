Ca mulți tineri de vârsta lui, Artiom, un rus în vârstă de 18 ani, spune că „își petrece jumătate din viață” navigând pe internet, de la un site web la altul, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Această activitate recreativă ar putea fi însă subminată de o nouă lege care incriminează căutarea de conținut considerat „extremist”.

Autoritățile ruse au restricționat drastic libertatea de exprimare de la lansarea ofensivei în Ucraina în 2022.

Însă legislația care va intra în vigoare în septembrie duce supravegherea digitală și mai departe, pedepsind simpla căutare online de conținut „extremist”.

Acest termen are o definiție foarte largă și se poate referi atât la grupuri teroriste, cât și la opozanți politici.

Încercarea de a afla cine este defunctul lider al opoziției Alexei Navalnîi sau ce este „mișcarea internațională LGBT”, ambele clasificate drept „extremiste”, ar putea duce acum la amenzi de până la 5.000 de ruble (aproximativ 55 de euro).

Or, tânărul Artiom, întâlnit de AFP într-un parc din Moscova, susține că este interesat de „toate” tipurile de subiecte: „viitorul țării noastre, politica liderilor noștri, cea a guvernelor străine”.

El crede că, odată cu noua lege, viața lui se va „da peste cap”, deoarece va trebui să fie atent la fiecare clic.

Artiom, de exemplu, va sta departe de „site-urile din așa-numitele țări 'neprietenoase'”, un termen folosit adesea pentru a se referi la occidentali.

Și aceste site-uri „sunt cele care mă interesează cel mai mult”, spune el cu dezamăgire.

Un alt moscovit, Serghei, recunoaște că „se teme”. Ca majoritatea celor intervievați de AFP, a preferat să nu-și dea numele de familie.

„Chiar ieri am făcut niște căutări în mod liber, iar mâine aș putea fi găsit vinovat”, își face griji creatorul de bijuterii în vârstă de 33 de ani, cu bandană și piercing.

Cenzură

Noua legislație a stârnit îngrijorări chiar și în rândul susținătorilor Kremlinului, provocând o rară opoziție din partea a aproximativ șaizeci de aleși.

„Chiar și tinerele personalități pro-guvernamentale se opun acestei cenzuri”, a declarat un profesor de istorie la o universitate din Moscova, vorbind sub acoperirea anonimatului.

Un expert în securitate informatică, care a preferat de asemenea să rămână anonim, a subliniat că „legea se abate de la principiul garantat de Constituție conform căruia cititul nu poate fi pedepsit”.

„Căutarea online devine acum periculoasă, deoarece autoritățile încearcă să insufle frică în toată lumea”, a spus el, argumentând că Rusia se apropie de un model de supraveghere și control aplicat de autoritățile chineze. Svetlana Gannușkina, respectată activistă pentru drepturile omului, consideră că scopul Kremlinului este de „a semăna frică și de a înăbuși orice voință de rezistență”.

„Temându-se de o iritare generală față de acest război fără sens împotriva Ucrainei, guvernul ia măsuri isterice”, a declarat pentru AFP o rusoaică în vârstă de 83 de ani, clasată drept „agent al străinătății” de către autoritățile țării sale.

O altă lege nouă interzice promovarea VPN-urilor, sisteme utilizate pe scară largă în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Platforma video YouTube este deja accesibilă în Rusia doar prin VPN, la fel ca și platformele de socializare ale grupului Meta, proprietarul Facebook și Instagram, care a fost declarat „extremist”.

„Greu realizabil”

O lege separată va permite de asemenea ca o întreagă comunitate să fie recunoscută drept „extremistă” începând din septembrie, dacă unul dintre membrii săi a fost clasificat ca atare.

Mai multe comunități online, în special cele ale prietenilor prin corespondență care scriu prizonierilor politici, au fost deja nevoite să se închidă sau să se reorganizeze ca răspuns la noua legislație.

Natalia, în vârstă de 50 de ani, administratoare școlară, consideră că „această lege este o prostie”.

Ea consideră că un întreg grup „nu poate fi tras la răspundere” pentru activitățile unui singur membru.

„Și deci trebuie să verific de fiecare dată când deschid pagina grupului meu de grădinărit dacă vreuna dintre bunici n-a fost din întâmplare declarată 'extremistă'?”, ironizează Natalia.

Expertul în securitate digitală subliniază însă că cenzura pe internet „la scară națională este dificil de realizat”.

Legea va viza în principal persoane care au fost deja în vizorul autorităților pentru pozițiile lor politice, a spus el.

„Știm bine că severitatea legilor rusești este adesea atenuată de posibilitatea neaplicării lor”, rezumă expertul cu un zâmbet ironic.

Sursa: Rador Radio România