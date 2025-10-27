Președintele rus Vladimir Putin a ovaționat Burevestink, o rachetă nucleară singulară, după ce armata a efectuat noi teste legate de această rachetă cu rază lungă de acțiune, precum și de alte câteva dintre cele mai distrugătoare arme ale Moscovei.

Burevestnik, cunoscută de NATO și sub numele de SSC-X-9 Skyfall, este o rachetă nucleară de croazieră care se lansează de la sol, scrie „Newsweek” (SUA). Ea a fost dezvăluită pentru prima oară de Putin în martie 2018, când el a mai prezentat și alte arme de ultimă generație, printre care și așa-zisa „unealtă a al Judecății de Apoi”, cunoscută drept Poseidon – o rachetă-torpedo încărcată cu energie nucleară. Rusia pretinde că Burevestnik este o rachetă având o rază suficient de lungă ca să poată lovi Statele Unite, ea fiind capabilă să redcă totodată la zero și apărarea aeriană occidentală.

Ce este de știut

Racheta este un „produs unic, nemaivăzut în lume”, a declarat Putin duminică, citat fiind de presa de stat.

Generalul cel mai important din armata rusă, Valeri Gherasimov, i-a spus lui Putin că, în urma unui test care a durat 15 ore și care a avut loc pe data de 21 octombrie, racheta Burevestnik a parcurs 14000 km. „Iar asta nu e limita”, a spus Ghersimov, șeful Statului Major al Armatei Ruse, într-o serie de declarații difuzate de agenția rusă de stat TASS.

Potrivit unor estimări din anul 2020, aparținând serviciilor americane de informații de ordin militar, această armă este „singura care îi asigurră Rusiei o capacitate intercontinentală de atac”, deși o serie de analiști occidentali și-au exprimat îndoieli în privința calităților reale ale rachetei.

Pe data de 21 octombrie, Kremlinul a anunțat că a urmărit mai multe teste ale unor arme nucleare strategice lansate de pe mare, din aer și de la sol, dar nu a pomenit nimic despre Burevestnik. Rusia a testat o rachetă balistică intercontinentlă de tip Yars și o rachetă de tip Sineva, lansate de la bordul unui submarin, în vreme ce o seri de bombardiere strategice au lansat rachete de crozieră al căror tip nu a fost precizat și, potrivit unui comunicat al guvernului, un bombardier strategic a lansat rachete de crozieră al căror număr nu a fost nici el precizat.

Testele au survenit după ce Statele Unite au impus Rusiei o serie de sancțiuni, după luni întregi de negocieri legate de Ucraina, care, spre nemulțumirea evidentă a președintelui american Donald Trump, nu s-au soldat însă cu prea mari rezultate. Republicanii s-au opus multă vreme unor sancțiuni aplicate Moscovei, menite să îi reducă acestei țări capacitatea de a-și continua războiul din Ucraina.

Casa Albă a pregătit noi sancțiuni împotriva Rusiei, sancțiuni care ar putea fi impuse dacă acest răsboi din Europa Est-Europeană va continua, după cum a relevat, sâmbătă, Agenția de presă Reuters, citând un oficial american și o altă persoană la curent cu subiectul.

Pe la mijlocul lunii august, aceeași agenție anunța că Rusia era pe cale să testeze o nouă rachetă Burevestnik pe terenul său de testare din Pankovo, aflat lângă Arhipelagul Novaia Zemlia, din Marea Barents. De zeci de ani, acest teren de pee Novaia Zemlia a găzduit multe teste nucleare importante.

Se presupune că toate evenimentele legate de racheta Burevestnik au început în 2011 și se pare că testele s-au lansat în 2016. La acea vreme, Nuclear Threat Initiative – o instituție non-profit din Statele Unite - anunțase că, înainte de anul 2019, Rusia a testat probabil racheta de vreo 13 ori, „cu două succese parțiale”. În octombrie 2023, Putin anunțase că Rusia a inițiat noi teste ale rachetei.

O serie de analiști ameicani au afirmat că „Burevestnik se izbește de o serie de eșecuri”, iar, începând din anul 2023, programul a fost blocat.

Ce spune lumea

Potrivit unor informații transmise de presa (rusă) de stat, duminică, generalul Valeri Gherasimov a declarat: „Racheta a rămas în aer aproximativ 15 ore, iar asta nu este limita”.

Sursa: Rador Radio România