După ce Trump a lăudat combustibilii fosili, Xi Jinping a promis scăderea emisiilor cu 7–10% până în 2035, dar presa notează că Beijingul trebuie să facă mai mult pentru a limita încălzirea globală, scrie „Courrier International” (Franța).

După discursul lui Donald Trump de susținere a petrolului și a combustibililor fosili, susținut cu o zi înainte, președintele chinez a afirmat miercuri că viitorul aparține energiei regenerabile, promițând o reducere cu 7 până la 10% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2035. Pentru a reduce încălzirea globală, însă, China trebuie să meargă și mai departe, remarcă presa internațională.

Aceasta este „prima dată” când Beijingul „își stabilește un obiectiv concret”, în cifre, pentru combaterea încălzirii globale, observă „The Washington Post”.

Însuși președintele Xi Jinping a dezvăluit miercuri, 24 septembrie, obiectivul Chinei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2035. Într-un mesaj video transmis la un mini-summit special al ONU de la New York, liderul chinez s-a angajat că țara sa își va reduce emisiile nete cu 7 până la 10% până în 2035, față de vârful său, care ar putea apărea chiar în acest an, „depunând toate eforturile pentru a face mai bine”. Până acum, țara se angajase doar la un vârf înainte de 2030 și la neutralitatea emisiilor de carbon în 2060.

Acest anunț „ilustrează decalajul tot mai mare dintre cei mai mari doi emițători de gaze din lume”, subliniază „Washington Post”. „În timp ce Statele Unite dau înapoi” de la obiectivele lor climatice, „China încearcă să se impună ca lider în domeniul energiei verzi”.

„Tranziția verde, cu emisii reduse de carbon, este tendința vremurilor noastre”, a susținut președintele chinez. „Deși unele țări iau măsuri împotriva acesteia, comunitatea internațională trebuie să mențină direcția”, a subliniat el.

„Un atac abia voalat la adresa lui Donald Trump”, notează „South China Morning Post”. Președintele american și-a folosit discursul de marți la Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a critica lupta împotriva schimbărilor climatice, numind-o o „escrocherie”, și pentru a critica țări precum cele din Uniunea Europeană și China care încearcă să dezvolte tehnologii de energie regenerabilă.

Pe lângă obiectivul de reducere a emisiilor, Xi Jinping a anunțat miercuri că intenționează să mărească capacitatea instalată de producție a energiei eoliene și solare de peste șase ori în zece ani și să crească ponderea combustibililor nefosili în consumul său de energie la peste 30% până în 2035.

„O ocazie ratată”

Unii cred însă că Beijingul „ar fi putut fi mai ambițios în ceea ce privește obiectivul său de reducere a emisiilor, având în vedere că adaosurile uriașe de energie cu emisii reduse de carbon din ultimul deceniu au încetinit mult creșterea emisiilor sale”, notează „The Wall Street Journal”. „Producția de energie eoliană și solară crește atât de rapid încât a oprit în mare măsură creșterea generării de energie electrică pe bază de cărbune în ultimul an”.

Pentru Li Shuo, analist la Asia Society Policy Institute din Washington, „aceasta este o ocazie ratată, având în vedere analizele recente care sugerează că acum China se apropie de vârful emisiilor”. „Astfel, Xi rămâne fidel abordării prudente care a caracterizat politicile climatice ale Chinei de la semnarea Acordului de la Paris”, conchide „Wall Street Journal”, amintind că „fără o reducere mai semnificativă a emisiilor [de aproximativ 30%] din partea Chinei, lumea are puține șanse să îndeplinească obiectivele Acordului de la Paris”.

În opinia cercetătorului american Lauri Myllyvirta, cofondator al Centrului pentru Cercetarea Energiei și Aerului Curat, „retragerea Statelor Unite permite Chinei să apară într-o lumină favorabilă prin comparație - chiar dacă nu face suficient pentru a ajuta lumea să-și atingă obiectivele climatice”. „Retragerea americană a coborât ștacheta pentru ceea ce ar fi considerat suficient de ambițios”, consideră el. „Dacă Statele Unite și-ar face treaba, ar exista o presiune mai mare asupra Chinei pentru ca să prezinte propuneri mai semnificative”.

Sursa: Rador Radio România