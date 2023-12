Profită India lui Modi de antagonismul său structural față de China, care place Occidentului (și mai ales SUA), pentru a elimina liderii sikh în exil?

Profită India lui Narendra Modi de faptul că a devenit indispensabilă pentru Occident? A ajuns să creadă că totul îi este permis, inclusiv asasinarea oponenților politici – definiți ca teroriști – pe teritoriul țărilor occidentale?

Mai întâi în Canada, apoi în Statele Unite, două incidente majore tulbură atmosfera idilică instaurată în relațiile dintre cea mai mare democrație din lume și aliații ei occidentali, notează cotidianul italian Corriere della Sera.

În centrul tensiunilor se află chestiunea sikh, o minoritate etnico-religioasă care a marcat istoria țării într-un mod tragic: în 1984, premierul Indira Gandhi a fost asasinată de doi bodyguarzi sikh, după ce armata indiană, la ordinele sale, a comis un masacru asupra separatiștilor sikh.

Astăzi, atenția guvernului se concentrează asupra vastei diaspora sikh din întreaga lume (există o comunitate importantă și în Italia). Unii dintre liderii sikh exilați sunt desemnați oficial drept teroriști de către guvernul din New Delhi; o definiție care nu este de obicei împărtășită de guvernele occidentale unde aceștia și-au găsit azil. Prin urmare, a ordona asasinarea lor este o opțiune ilegală, nesăbuită, încărcată de consecințe.

Atâta timp cât serviciile secrete indiene complotează și ordonă execuții în țări vecine precum Pakistan, repercusiunile politice sunt limitate, mai ales că teocrația islamică pakistaneză susține la rândul său grupările teroriste și atacurile din teritoriul indian.

Dar în luna iunie a acestui an, India a mutat acest tip de operațiune într-un scenariu complet diferit. Un lider sikh a fost ucis în Canada. Poliția și sistemul judiciar canadian au strâns dovezi că asasinii care au efectuat acea execuție aveau legături cu New Delhi.

Guvernul indian a respins acuzațiile, dar nu a cooperat cu Ottawa pentru a face lumină asupra episodului. Relațiile diplomatice au intrat într-o criză profundă, relațiile dintre Narendra Modi și premierul canadian Justin Trudeau au coborât la minime istorice, iar incidentul nu a fost complet depășit nici până în prezent.

Mult mai recent, s-a descoperit că atacul din Canada ar fi trebuit să fie urmat de unul în Statele Unite, tot în iunie. Reprezentantul sikh a fost salvat de la execuție, deoarece forțele de poliție americane au dejucat atacul. Într-o operațiune comună organizată de FBI și organismul antinarcotice, DEA, liderul atacatorilor, Nihil Gupta, a fost neutralizat, apoi arestat în timp ce se afla în Cehia pe 30 iunie.

Detaliile acestei operațiuni au fost dezvăluite în urmă cu doar câteva zile. Pentru a face știrile și mai senzaționale, există o coincidență a datelor: exponentul sikh urma să fie asasinat pe teritoriul SUA la o dată foarte apropiată de vizita de stat a lui Narendra Modi la Casa Albă. Cu acea ocazie, Joe Biden i-a oferit liderului indian o primire triumfală, pentru a sublinia parteneriatul strategic dintre cele două superputeri.

Acest lucru ne aduce în minte contextul geopolitic global care a alimentat „luna de miere” dintre Washington și New Delhi. Având în vedere antagonismul străvechi și structural față de China, India a fost curtată de Statele Unite cel puțin încă de pe vremea lui George W. Bush. Relațiile bilaterale s-au întărit fără întrerupere, atât sub Barack Obama, cât și sub Donald Trump.

Astăzi India face parte din QUAD, patrulaterul democrațiilor din India-Pacific, o alianță strategică construită de Washington care include și Japonia și Australia. Colaborarea militară dintre America și India continuă să crească. Din punct de vedere economic, de când America încearcă să-și reducă dependența față de China, India a devenit o destinație ideală pentru așa-numitul „friend-shoring”, adică relocarea fabricilor și investițiile în țări prietene.

Un caz emblematic, cel mai citat, este cel al unei companii iconice, Apple: pornind de la situația în care 80% din produsele sale erau asamblate în China, directorul executiv Tim Cook și-a propus să transfere cel puțin 40% spre India și Vietnam. În 2023, tot datorită fluxului de investiții străine, creșterea PIB-ului Indiei o va depăși pe cea a PIB-ului Chinei.

Știind că a devenit indispensabilă Occidentului în această fază în care hărțile globalizării sunt redesenate, profită India de puterea sa de negociere pentru a-și lua libertăți excesive?

S-a văzut deja că New Delhi nu renunță niciodată să-și pună interesul național mai presus de toate celelalte considerente. După invadarea Ucrainei de către Rusia, Modi a refuzat să aplice sancțiunile occidentale împotriva Moscovei. A făcut-o pentru că nu vrea să renunțe la livrările de gaze, petrol și arme din Rusia; de asemenea, nu vrea să aibă „un alt inamic asiatic” în afară de China și Pakistan.

Din considerente similare, India continuă să importe petrol din Iran, încălcând sancțiunile SUA. În multe foruri internaționale, de la BRICS până la G20 - a cărei reuniune a prezidat-o, India tinde să se prezinte ca un lider al Marelui Sud global, capabil să acționeze ca o punte între Occident și țările emergente, păstrându-și mereu autonomia. Până acum s-a bucurat de înțelegere și toleranță în cancelariile occidentale.

În cazul execuțiilor personalităților sikh, înfăptuite sau rămase la stadiul de tentativă în Statele Unite și Canada, s-a depășit un prag periculos dacă chiar a existat undă verde de la guvernul Modi.

La el acasă, guvernul Modi continuă să se bucure de un consens majoritar. În primăvară vor avea loc alegeri legislative naționale. În ultimele zile au avut loc teste importante în unele state (India este o republică federală), dintre care cele mai importante au fost câștigate în majoritate covârșitoare de BJP, partidul naționalist hindus al lui Modi. Electoratul implicat în aceste voturi locale este substanțial: o populație de 240 de milioane. BJP și-a consolidat majoritatea pe care o avea deja în statul Madhya Pradesh și a câștigat majorități în Rajasthan și Chattisgarh.

În toate aceste alegeri-test s-a confirmat că partidul Congresului - stânga de inspirație socialistă condusă de dinastia Gandhi - are viitorul guvernării asigurat.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA