O știre care pare să contrazică teoria privind încălzirea globală, dar care ar putea fi, așa cum se întâmplă adesea cu schimbările climatice, pur și simplu, o pauză temporară, într-un proces de încălzire a planetei, relatează „RAI News” (Italia).

Știrea este că a treia cea mai fierbinte lună iulie înregistrată vreodată – denumită de Copernicus – pune capăt unei serii de temperaturi record, chiar dacă multe regiuni au fost devastate deja de luna trecută de condiții meteorologice extreme, amplificate de încălzirea globală, potrivit Serviciului European de Monitorizare a Climei.

Ploi abundente au inundat Pakistanul și nordul Chinei; Canada, Scoția și Grecia s-au străduit să stingă incendiile forestiere intensificate de seceta persistentă și multe țări din Asia și Scandinavia au înregistrat noi maxime medii pentru luna respectivă.

Schimbările climatice nu s-au oprit

„La doi ani după cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată, seria recentă de recorduri de temperatură globală s-a încheiat”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE. „Dar asta nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit”, a adăugat el, noi „continuăm să observăm efectele unei lumi care se încălzește”.

La fel ca în iunie, luna iulie a înregistrat o ușoară scădere față de cei doi ani precedenți, în medie cu 1,25 grade Celsius peste era preindustrială (1850-1900). În 2023 și 2024, temperaturile au crescut peste acest prag cu peste 1,5 grade Celsius, acesta fiind obiectivul Acordului de la Paris stabilit în 2015 pentru a limita creșterea temperaturii globale la niveluri relativ sigure. Această creștere aparent modestă a fost suficientă pentru a face ca furtunile, valurile de căldură și alte evenimente meteorologice extreme să fie mult mai mortale și distructive. „Am continuat să observăm efectele încălzirii globale în evenimente precum valurile de căldură extreme și inundațiile catastrofale din iulie”, a spus Buontempo.

Luna trecută, temperaturile au depășit 50 de grade Celsius în Golf, Irak și, pentru prima dată, Turcia, în timp ce ploile torențiale au ucis sute de oameni în China și Pakistan. În Spania, un institut public a atribuit căldurii din iulie peste o mie de decese, jumătate din numărul înregistrat pentru aceeași perioadă din 2024.

Este bine cunoscută principala sursă de creștere a temperaturilor prin CO2: arderea petrolului, cărbunelui și gazelor pentru generarea de energie. „Dacă nu stabilizăm rapid concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, ar trebui să ne așteptăm nu doar la noi recorduri de temperatură, ci și la impacturi din ce în ce mai grave”, a spus Buontempo.

Sursa: Rador Radio România