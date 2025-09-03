Aflat la Beijing, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul slovac, Robert Fico, cei doi făcând ulterior niște declarații presei, relatează „The Guardian” (Marea Britanie).

În declarațiile sale, Putin a spus că Moscova nu s-a opus niciodată eventualei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și a respins afirmațiile potrivit cărora el ar plnui în vreun fel să atace Europa.

În declarațiile transmise ulterior de Agenția Reuters, el a susținut că, prin extinderea spre est, alianța urmărește să absoarbă întreg spațiul post-sovietic or, pur și simplu, Rusia a trebuit să își apere interesele. El a reiterat totodată faptul că, pentru Rusia, aderarea ucrainenilor la NATO este inacceptabilă.

În cursul unor declarații făcute anterior, Fico a vorbit despre criticile primite din partea altor state membre ale UE din cauza prezenței sale – ca singur lider al unei țări din UE – la evenimentele de azi, din China, sau din cauza prezenței sale, din luna mai, la parada organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.

Fico a reiterat de mai multe ori atașamentul țării sale față de UE, dar s-a plâns că nu înțelege unele decizii ale organizației.

În declarațiile sale, el a pledat pentru normalizarea relațiilor economice cu Rusia și a criticat Ucraina pentru atacurile sale asupra importntelor conducte de gaz rusesc spre Slovacia și Ungaria.

El a vorbit totodată și despre importanta deciziei viitoare vizând aderarea Ucrainei la UE, subliniind că, desi orice țară are dreptul la prespectiva aderării ca membră a organizației, Ucraina trebuie să întrunească toate condițiile de aderare, astfel încât criteriile politice să nu primeze în fața celor legate de pregătirea în vederea aderării la acest bloc.

El și-a reiterat totodată vechea sa poziție, potrivit căreia Ucrainei nu trebuie să I se permită aderarea la NATO.

Putin s-a referit și el la această temă în discursul de răspuns, afirmând că Rusia „dă o înaltă prețuire poliiticii externe independente pe care o promovați dvs. și echipa pe care o conduceți, respectiv, guvernul dvs”.

Sursa: Rador Radio România