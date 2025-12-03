Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.

Witkoff, însoțit de ginerele președintelui american, Jared Kushner, a discutat aproape cinci ore la Kremlin cu liderul rus planul prezentat de Washington în urmă cu două săptămâni și revizuit ulterior în timpul consultărilor cu ucrainenii, scrie AFP, preluată de Agerpres.

"Am reușit să cădem de acord asupra unor puncte (...), altele au fost criticate, dar esențial este că a avut loc o discuție constructivă și că părțile și-au declarat disponibilitatea de a-și continua eforturile", a declarat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov.

În ceea ce privește problema teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, care reprezintă aproximativ 19% din țară, "nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis", deși "anumite propuneri americane pot fi discutate", a precizat Ușakov.

După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni miercuri în Europa cu o delegație a Kievului, potrivit unei surse ucrainene care a vorbit cu AFP.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea sa cu americanii, Vladimir Putin i-a amenințat pe europeni, acuzându-i că încearcă să "obstrucționeze" eforturile Washingtonului de a pune capăt conflictului.

