Trump a declarat că SUA ar putea participa la ganranțiile de securitate. De asemenea, e luată în calcul trilaterala Trump-Putin-Zelenski, dacă negocierile de astăzi merg bine. "Când", nu "dacă" va avea loc întâlnirea trilaterală, a spus Trump.

Alexander Stubb, președintele Finlandei: faptul că suntem în jurul mesei astăzi arată că Team Europe și Team USA sunt lângă Ucraina. Garanțiile de securitate reprezintă . De ce Finlanda? Venim dintr-o țară mică, însă o frontieră mare cu Rusia. Avem și o istorie comună cu Rusia. Situația e dficilă, însă de asta suntem aici.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: vorbim nu doar de securitatea Ucrainei, ci și a Europei și a Marii Britanii. Cu abordarea potrivită vom găsi soluția pentru garanțiile de securitate, cu SUa alături.

A catalogat întâlnirea de astăzi ca fiind un pas istoric. Putem avea progres real pentru pace.

Emmanuel Macron - mulțumesc pentru organizarea acesti întâlniri și pentru implicare. Fiecare din jurul acestei mese este pentru pace. O pace solidă. A vorbit de o armată credibilă pentru anii care vor veni. Coaliția Voluntarilor - garanții de securitate atât pentru Ucraine, cât și pentru Europa. Contăm pe dvs și puteți conta pe noi.

Meloni apreciază că există o dorință de dialog dinspre Rusia, e un lucru nou. A amintit meritul lui Donald Trump și a vorbit de un mesaj de unire. A vorbit de asemenea de pre-condiția garanțiilor de securitate.

Friedrich Merz a vorbit de importanța încetării focului.

Ursula von Der Leyen a vorbit de necesitate returnării copiilor ucraineni, A vorbit și din poziția de mamă și bunică.

Trump întâlnire cu liderii europeni la Casa Albă # 1 / # 2 / # 3 /

Jurnalistul Fox News, Peter Doocy, îl întreabă pe Zelenski dacă acesta va continua să trimită trupe la moarte sau dacă va accepta să redeseneze hărțile.

"Are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps?"