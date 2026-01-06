Viitorul Venezuelei, petrolul, dreptul internațional: intervenția americană la Caracas a fost scurtă, dar consecințele sale sunt numeroase, scrie „Courrier International” (Franța).

Într-un articol convingător publicat în „Corriere della Sera”, Roberto Saviano, un jurnalist renumit pentru investigațiile sale asupra mafiei, scrie că „adevărata forță politică a lui Donald Trump nu constă în brutalitate, populism sau izolaționism. Constă în inconsecvență”. Pentru că, explică el, „consecvența obligă politica la o verificare constantă: a faptelor, promisiunilor și consecințelor. Inconsecvența, pe de altă parte, eliberează puterea de orice responsabilitate. Nu trebuie să dovedească nimic, pentru că nu cere consimțământ rațional, ci încredere personală. Ai încredere în șef, nu în instituții”.

Acestea sunt cuvinte folosite pentru a explica faptul că lupta împotriva traficului de droguri, lăudată de administrația Trump pentru arestarea lui Nicolás Maduro vineri seară, este doar o „scuză”, potrivit domnului Saviano. Raidul a lăsat în urmă aproximativ patruzeci de morți. „Lupta împotriva drogurilor nu este un principiu, ci o retorică flexibilă. Justiția nu este un criteriu, ci un instrument. Ceea ce rămâne constant nu este linia politică, ci aderența la narațiune: cea a unui lider care decide, achită, pedepsește și rescrie ierarhiile lumii fără a fi nevoit să răspundă vreunei alte coerențe decât cea a propriei autorități”.

Urmând această logică, nu este surprinzător să-l auzim pe Donald Trump amenințând-o pe Delcy Rodríguez, președinta interimară, în „The Atlantic” duminică dimineață, acum că dl Maduro este deținut într-o închisoare din Brooklyn și urma să se prezinte în fața unui judecător luni, 5 ianuarie.

„Dacă nu va face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”, a prezis președintele SUA, la doar câteva ore după ce a declarat că este „gata să facă ceea ce credem că este necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”. Între timp, Delcy Rodríguez denunțase răpirea ca fiind „ilegală și nelegitimă”.

„Viitorul Venezuelei: Chavism fără Maduro?”, se întreabă un articol de opinie din „El País”. La urma urmei, Donald Trump a stabilit că lidera opoziției, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, nu are sprijinul popular necesar pentru a conduce țara. „Politica internă a țării - inclusiv democrația - va fi de cea mai mică importanță pentru trumpism, atâta timp cât acesta își poate recupera petrolul și o situație favorabilă pentru afacerile sale. Cel mai previzibil rezultat al acestei intervenții este un chavism fără Maduro, un chavism docil, în care figuri precum Diosdado Cabello și Vladimir Padrino López ar putea fi înlocuite de altele cu un profil mai moderat”, sugerează textul. Un alt articol rezumă situația actuală: „Venezuela în sala de așteptare”.

Liderul opoziției, Edmundo González, candidatul Masei Rotunde a Unității Democrate pentru alegerile prezidențiale din iulie 2024 și recunoscut drept președinte legitim de către Statele Unite și Uniunea Europeană, a vorbit într-un videoclip, referindu-se la „un punct de cotitură în istoria recentă a Venezuelei”. Totuși, diplomatul, exilat în Spania și citat de „El Tiempo”, a adăugat că, deși „acest moment este un pas important [...], nu este încă suficient”.

La rândul său, „Wall Street Journal” sfătuiește administrația Trump „să nu se mulțumească cu un Maduro 2.0”, deoarece clanul dictatorului demis este încă la putere. Între timp, secretarul de stat Marco Rubio a apărut în emisiunile politice de duminică dimineață pentru a clarifica intențiile americane în țară.

Alegerile ar fi „premature în acest moment”, a subliniat el la NBC News, afirmând că „suntem în război cu traficanții de droguri, nu în război cu Venezuela”. La ABC News, el a reluat declarația făcută cu o zi înainte de Donald Trump. „Vom gestiona Venezuela”, spusese președintele SUA, asigurând că Washingtonul nu va guverna de la distanță. „Ceea ce vom gestiona este calea de urmat”, a explicat diplomatul de rang înalt. Dar la CBS News, el nu a exclus posibilitatea unei prezențe militare în țară.

„Washington Post” avertizează că dl Rubio, deja secretar de stat, consilier pentru securitate națională, șeful Arhivelor Naționale și administrator al ajutorului pentru dezvoltare, ar putea deveni și „vicerege” al Venezuelei - un termen ironic folosit pentru a descrie potențialul său rol în guvernarea națiunii sud-americane.

Această guvernanță ar implica supravegherea redresării industriei petroliere locale. „Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, în jur de 300 de miliarde de barili, sau puțin sub 20% din rezervele planetei. Aceasta este mai mult decât Arabia Saudită (267 de miliarde), Iranul (208) sau Canada (163)”, subliniază „Le Soir”, menționând în același timp că „industria este în ruină”.

„Poate industria petrolieră distrusă a Venezuelei să-și revină?”, întreabă cotidianul belgian. „Donald Trump a promis că firmele americane vor investi miliarde de dolari pentru a 'genera venituri pentru țară'. Este ușor de imaginat că acest lucru se va întâmpla doar după ce 'marile companii', puțin cunoscute pentru filantropia lor, își vor 'lua mai întâi partea'”.

„The Daily Telegraph” notează că gigantul britanic Shell este interesat de zăcămintele de gaze din largul coastei Venezuelei. „Marii câștigători vor fi companiile americane”, a declarat pentru ziar un analist al unei bănci de investiții. „Companiile europene vor fi excluse de la cele mai bune zăcăminte, dar vor fi invitate să-și unească forțele mai târziu, deoarece companiile americane vor căuta parteneriate pentru a-și distribui riscurile”.

De aceea, South China Morning Post afirmă că plecarea lui Nicolás Maduro „are potențialul de a transforma piața globală a petrolului”. Prin preluarea controlului asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei, Statele Unite vor avea „mai multă influență” asupra prețului barilului, analizează ziarul. Această influență ar putea duce chiar la o schimbare de regim în Iran sau la privarea Chinei de unul dintre furnizorii săi, continuă SCMP .

„Trump conduce lumea către un Vest Sălbatic geopolitic”, observă „Washington Post”. Deși Statele Unite au un istoric de provocare a schimbărilor de regim în America Latină (”Corriere della Sera” enumeră câteva ) sau de instalare a „marionetelor” la putere, spune ironic „Komsomolskaia Pravda”, ceea ce s-a întâmplat în weekend s-ar putea extinde dincolo doar de Venezuela, fiind descris de mulți politicieni și instituții media drept o încălcare a dreptului internațional.

„China Daily” denunță un „act imperialist” similar cu „o invazie”. Ziarul, controlat de Partidul Comunist Chinez, ironizează o „demonstrație flagrantă de ipocrizie fără scrupule”. Însă dreptul internațional „nu îl interesează” pe Donald Trump, constată „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Pentru ziarul german, acum, „ceea ce se întâmplă în lume este determinat de Trump, Putin și Xi Jinping”.

„Donald Trump vrea să instaureze o nouă ordine mondială. Statele Unite ar controla competiția cu Rusia și China”, confirmă „Süddeutsche Zeitung”. „Imperiul avansează”, titrează chiar ziarul, descriind o lume împărțită în trei zone de influență în care Europa ar avea doar un rol minor de jucat.

Așadar, ce ar trebui făcut când Donald Trump repetă în interviul său acordat publicației „The Atlantic” că „avem absolut nevoie de Groenlanda”? Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a reacționat duminică la afirmațiile sale. „Solicit ferm Statelor Unite să înceteze cu amenințările împotriva unui aliat apropiat din punct de vedere istoric și împotriva unei alte țări și a unui alt popor care a declarat foarte clar că nu sunt de vânzare”, a insistat ea.

Potrivit corespondentului de la Washington al cotidianului danez „Berlingske”, Trump nu are niciun plan, dar Groenlanda este una dintre țintele sale. „Și acest lucru este deja destul de periculos. Nu ar trebui să ne așteptăm ca Rubio să aibă un plan concret. Are un obiectiv privind Venezuela și poate Cuba, dar cred că ar prefera ca Trump să nu mai vorbească despre Groenlanda”.

Duminică seara, la bordul avionului Air Force One, Donald Trump a vorbit în principal despre Cuba, pe care a descris-o ca fiind „gata să se prăbușească” după căderea lui Maduro, care, potrivit președintelui american, a garantat câștiguri financiare pentru insulă. De asemenea, l-a „amenințat” pe Gustavo Petro, notează Al Jazeera, afirmând că președintelui columbian îi place să „fabrice cocaină și să o vândă Statelor Unite. Dați-mi voie să vă spun că nu va mai face asta mult timp”.

Sursa: Rador Radio România