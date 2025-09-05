Fata, care s-ar putea afla la prima sa vizită în străinătate, atenuează imaginea lui Kim și, poate, se pregătește să aibă un rol mai important în Coreea de Nord, scrie „The Wall Street Jurnal” (SUA).

În momentul când Kim Jong Un a coborât la Beijing din trenul său blindat cu ocazia extravagantei comemorări din această săptămână marcând victoria Chinei în cel de-Al Doilea Război Mondial, o tânără zâmbitoare, îmbrăcată într-un costum bleumarin, se afla în spatele liderului nord-coreean în timp ce acesta îl saluta pe ministrul chinez de externe.

Persoana nu era Prima Doamnă a Coreei de Nord, ci fiica lui Kim.

Pe peron, fiica lui Kim, ale cărei nume și vârstă exactă rămân un secret, stătea în fața ministrului nord-coreean de externe și a altor oficiali din țara sa. Prezența ei la niște festivități, la care urmau să mai asiste și lideri din Rusia, Iran și Belarus, a provocat noi speculații potrivit cărora Kim ar pregăti-o pentru ca, într-o zi, să îi fie succesoare.

În ultimii ani, ea și-a însoțit tatăl la lansările de rachete și sateliți – niște evenimente importante la care Kim apelează pentru a scoate în evidență statutul Coreii de Nord în calitate de putere nucleară.

Mai exact, altminteri fiica lui Kim a avut un rol minor la Beijing, rămânând în general nevăzută după sosirea de miercuri.

Dar, potrivit analiștilor, prezența ei – poate, prima sa vizită în străinătate – a transmis un mesaj clar. „Regimul lui Kim caută să-i obișnuiască pe oameni cu ideea că ea ar fi succesor sau, cel puțin, o prezență foarte puternică în sistemul politic nord-coreean”, după cum afirmă Peter Ward, un cercetător în probleme nord-coreene de la Institutul Sejong din Seul.

Potrivit analiștilor, deși se prea poate ca Kim să își afișeze fiica, totuși, ea e prea mică pentru a putea fi desemnată oficial ca succesoare. În plus, Kim are numai 41 de ani. Tatăl său, Kim Jong Il, a murit la 69 de ani, iar bunicul său, la 82. Bunicul lui Kim a fost fondatorul Coreii de Nord, iar fiul său a preluat puterea în 1994, după decesul acestuia.

Este neobișnuit ca o femeie să preia puterea într-o dinastie dominată de bărbați, deși femeile din familia lui Kim – inclusiv sora lui Kim Jong Un – și-au câștigat o influență considerabilă.

De obicei, Coreea de Nord nu prea a furnizat amănunte despre membrii familiei lui Kim și despre copilăria sa. Asta permite regimului să își poată controla atent propaganda în privința educației lor.

În copilărie, Kim însuși a fost ascuns atenției publicului. El a devenit cunoscut doar atunci când a fost desemnat succesor, cu aproximativ trei ani înainte de ocuparea funcției. În anul 2011, când a preluat puterea după moartea tatălui său, el se apropia de 30 de ani.

La Beijing, Kim a găsit de cuviință să își aducă fiica la un eveniment care, pentru guvernul din Phenian, avea o importanță deosebită, el fiind invitatul de onoare al liderului chinez Xi Jinping. La parada militară din Piața Tienanmen, Xi era flancat de președintele rus, Vladimir Putin, și de Kim. Președintele iranian se afla și el în apropiere.

„Aflat lângă două puteri nucleare – Rusia și China – Kim oferea imaginea unui lider important, cu ambiții nucleare”, după cum afirmă Park Won-gon, profesor de studii nord-coreene la Universitatea Ewha Womans din Seul. Kim consideră armamentul nuclear ca fiind indispensabil pentru a putea continua rolul familiei sale la conducerea țării și pentru a îndepărta eventuala agresiune a unor țări străine.

„Singurul motiv pentru care el a putut sta în mijlocul liderilor de la Beijing se datorează faptului că și el dispune de focoase nucleare”, afirmă Park.

Sursa: Rador Radio România