Personalul ambasadelor europene din Beijing caută scuze pentru a nu participa la o importantă paradă militară organizată pe 1 septembrie. Motivul: locul de onoare îi este deja rezervat președintelui rus, scrie „Courrier Inernational” (Franța).

Va merge, nu va merge... Aceasta este întrebarea de 1.000 de yuani pe care și-o pun mulți ambasadori europeni la Beijing, potrivit unor „surse apropiate situației” intervievate de „South China Morning Post” (SCMP). Membrii misiunilor diplomatice ale țărilor europene din China au fost invitați să participe la marea paradă militară planificată în Piața Tiananmen pe 1 septembrie, pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Problema este că este așteptat un alt oaspete de marcă: Vladimir Putin.

Potrivit cotidianului din Hong Kong, unii diplomați europeni se tem că vor fi nevoiți să suporte prezența la Beijing a „acelorași trupe care au invadat Ucraina". Chiar dacă „nu există nicio confirmare că trupele rusești vor participa [la paradă]”, corectează ziarul, considerând că „s-ar putea să nu existe trupe străine anul acesta".

Aceasta este doar a doua oară când China sărbătorește aniversarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial în acest fel. Cu toate acestea, „în timpul ediției inaugurale din 2015, o gardă de onoare rusă de elită formată din 76 de oameni a participat la defilare”, amintește SCMP.

Unitate europeană de negăsit

Și încă din iunie Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin va călători în China între 31 august și 3 septembrie pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai - adesea numit răspunsul Asiei la NATO. În acest context, este imposibil ca el să nu aibă un loc rezervat în tribuna de onoare.

Până în prezent, nu a fost dată nicio directivă personalului ambasadelor europene din Beijing cu privire la participarea sau nu la eveniment, susține SCMP. Cu toate acestea, „unii reprezentanți au decis să nu participe, în timp ce alții ar fi ales să plece în vacanță exact în aceeași perioadă”.

Un alt diplomat intervievat de ziar consideră că Europa ar putea transmite un „mesaj puternic” despre unitatea și poziția sa față de războiul din Ucraina dacă ambasadorii săi s-ar coordona pentru a boicota parada. Unitatea este întotdeauna greu de obținut: prim-ministrul slovac, Robert Fico, și-a confirmat deja prezența.

De la summitul de la Anchorage, Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Europa încearcă să strângă rândurile în jurul Ucrainei. Două zile mai târziu, pe 18 august, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington, cu sprijinul a șase lideri europeni și a secretarului general al NATO, Mark Rutte, care au făcut călătoria cu această ocazie.

Sursa: Rador Radio România