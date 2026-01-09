Protestele se intensifică în Iran, în timp ce liderul suprem al țării îi atacă pe oamenii care demonstrează de aproape două săptămâni împotriva regimului.

Ayatollahul Ali Khamenei, care deține puterea supremă în Iran, îi respinge pe protestatari numindu-i „o gașcă de vandali” care încearcă să-l „facă fericit” pe președintele american Donald Trump, care a amenințat că va „lovi” Iranul „foarte dur” dacă forțele guvernamentale îi ucid pe protestatari.

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie, au fost declanșate de prăbușirea monedei iraniene, relatează BBC.

„Oamenii devin mai îndrăzneți acum”, declară un tânăr de 29 de ani pentru BBC: „M-am dus să cumpăr niște alimente și oamenii vorbeau cu voce tare împotriva regimului în timpul zilei!”

Între timp, se pare că o întrerupere a accesului la internet la nivel național este încă în vigoare, unii iranieni din străinătate spunând că nu au putut să-și contacteze familiile.

BBC și majoritatea celorlalte publicații internaționale au interdicție de a relata în Iran, așa că se bazează pe rețelele de socializare pentru a verifica ce se întâmplă la fața locului.

Imagini video verificate de BBC Verify arată un grup de protestatari adunându-se vineri pe străzi după rugăciune, n orașul Zahedan, în provincia Sistan-Baluchestan, din sud-estul Iranului.

Într-unul dintre videoclipurile de astăzi, se aud oameni scandând „moarte dictatorului”, făcând referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.





Site-ul de știri Halvash, specializat în chestiunea drepturilor omului din Sistan-Baluchestan, a declarat că forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene.

Zahedan a fost în mod repetat scena protestelor în ultimii ani.



Pe 30 septembrie 2022, o zi care a devenit ulterior cunoscută sub numele de „Vinerea Sângeroasă”, cel puțin 60 de persoane au fost ucise și zeci de persoane rănite în timpul protestelor ample care au urmat după moartea lui Mahsa Amini, arestată și torturată pentru nepurtarea corectă a hijabului.

Proteste sunt și în alte 16 orașe, deși Guvernul iranian a încercat să-i împiedice pe oameni să comunice și să se organizeze, tăind complet accesul la internet.

Între timp, sunt tot mai numeroase relatările despre creșterea numărului de victime, după ce forțele de securitate iraniene au deschis joi focul împotriva protestatarilor.

