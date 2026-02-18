„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei, relatează „Le Figaro” (Franța).

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat marți că portavionul american desfășurat în Golf ar putea fi scufundat, în contextul în care au început noi discuții indirecte în Elveția între Washington și Teheran. Simultan, autoritățile iraniene au anunțat în aceeași zi, prin intermediul unei agenții de știri, că se desfășoară un exercițiu militar care restricționează accesul la anumite părți ale strâmtorii Ormuz.

„Auzim încontinuu” că Statele Unite „au trimis o navă de război către Iran”, a declarat ayatollahul într-un discurs. „O navă de război este cu siguranță o armă periculoasă, dar arma capabilă să o scufunde este cu atât mai periculoasă”, a insistat el.

Khamenei a declarat, de asemenea, că președintele american, Donald Trump, nu va reuși să distrugă Republica Islamică Iran. „Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei într-un discurs, în timp ce Iranul și Statele Unite au început marți o a doua rundă de negocieri lângă Geneva.

Iranul închide parțial strâmtoarea Ormuz în cadrul unui exercițiu militar

Părți din strâmtoarea Ormuz vor fi închise timp de câteva ore marți, din cauza „măsurilor de securitate” care vizează asigurarea siguranței maritime, a relatat agenția de știri Fars, apropiată regimului iranian, în timp ce Gărzile Revoluției desfășoară exerciții militare pe această cale navigabilă.

Strâmtoarea este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, legând cei mai mari producători de petrol din Golf, precum Arabia Saudită, Iranul, Irakul și Emiratele Arabe Unite, de Golful Oman și Marea Oman.

Sursa: Rador Radio România