Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, transmite Xinhua (China).

Decizia vine ca răspuns la decizia de joi a blocului de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste.

Într-un comunicat, Ministerul iranian de Externe afirmă că decizia UE este „în contradicție cu principiile fundamentale și regulile Cartei Națiunilor Unite și cu dreptul internațional”.

El adaugă că guvernul iranian a ripostat pe baza principiului prevăzut de o lege din 2019 ce stipulează că „toate țările care, în orice mod, respectă sau sprijină decizia SUA de a declara IRGC organizație teroristă vor fi supuse unor acțiuni reciproce”.

Consiliul UE a adăugat joi IRGC pe lista organizațiilor teroriste după un acord politic încheiat luna trecută de miniștrii de externe ai statele membre UE.

Această decizie determină măsuri restrictive în cadrul regimului de sancțiuni antiterorism al UE, inclusiv înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice ale IRGC în statele membre ale UE.

Decizia UE vine pe fondul tensiunilor sporite din regiunea Asiei de Vest din ultimele zile, Statele Unite sporindu-și prezența militară și amenințând în mod repetat cu posibile lovituri militare împotriva Iranului.

