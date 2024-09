Cooperarea militară între aliați „leagă” conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, pe măsură ce gherilele dezvoltă tactici observate de serviciile de informații.

Site-ul Bloomberg, citat de Corriere della Sera, a relansat informații care fuseseră deja scurse cu luni în urmă. Sursele susțin că livrarea rachetelor iraniene Fateh 110, transportatori cu o rază de acțiune de aproximativ 120 de kilometri realizați de industria Republicii Islamice, către Rusia este iminentă.

Aprovizionarea este rezultatul unui acord de colaborare semnat în decembrie și care acum poate fi pus îm plicare. La începutul lunii august se vorbea despre pregătirea „artileriștilor” armatei lui Putin și despre viitoarele schimburi de favoruri în domeniul războiului.

Teheranul a făcut deja mult prin trimiterea a sute de drone kamikaze Shahed implicate în toate bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Rachetele, care acum sunt produse și într-o fabrică rusă, servesc la saturarea apărării.

Potrivit unor observatori, trimiterea rachetelor Fateh ar putea determina NATO să ridice restricțiile privind atacurilor în profunzime asupra Kievului cu echipamente occidentale.Tunelurile continuă să fie unul dintre cele mai puternice obstacole în calea ofensivei israeliene din Gaza. Armata a distrus sute din aceste galerii subyterane, însă numărul lor pare infinit. Și, de fapt, nimeni nu are o idee precisă despre cât de extinse pot fi. New York Times a avut ocazia să examineze un manual Hamas din 2019 în care sunt indicate tactici și tehnici pentru operațiunile subterane.

Enumerăm mai jos punctele principale, unele chiar destul de evidente.

1) Mișcarea a investit sume de bani pentru a construi uși „blindate” în tuneluri. În acest fel, protecția a crescut și au devenit o problemă suplimentară. Construirea unui tunel de jumătate de milă poate costa până la 300.000 de dolari.

2) Fracțiunea a subliniat necesitatea camuflarii intrărilor și ieșirilor. Și-a instruit mujahedinii cum să se miște în întuneric (folosind, dacă este posibil, ochelari de vedere pe timp de noapte) cu instrucțiuni destul de elementare. Poate și pentru că spațiile sunt înguste. Arma trebuie ținută pe „automat”, se trage din partea superioară a corpului și trebuie marșat pe elementul surpriză.

3) Utilizarea panourilor solare pentru lumină, conectarea temporară la clădirile folosite de civili, crearea de centre de comandă/control.

Articolul afirmă că IDF, deși a acordat atenție amenințării tunelurilor, nu le-a considerat o prioritate în lunile premergătoare crizei, deoarece credeau că probabilitatea unei invazii în Gaza este scăzută. Explicația pare însă neconvingătoare. Tunelurile nu s-au „născut” astăzi și nici măcar ieri, ele au reprezentat unul dintre „nodurile” strategice ale Gazei încă de la începutul anilor 2000, atât de mult încât formațiunile de gherilă le-au extins, transformându-le în bastionul principal.

Spionaj

Autoritățile turce au arestat un cetățean kosovar, Liridon Rexhepi, acuzat că este „casierul” unei rețele Mossad. Bărbatul ar fi gestionat un fel de rețea de informatori recompensându-i cu criptomonede, „premii” pentru bărbații și femeile care colectau date despre posibile ținte din Siria, care filmau locuri de interes și participau la manevre de presiune asupra palestinienilor. Autoritățile de la Ankara au anunțat deseori anchete împotriva colaboratorilor serviciilor de informații israeliene prezenți în țară, intervenții însoțite de un număr mare de arestări.

De obicei, cetățenii străini, inclusiv refugiații sirieni, ar fi recrutați de Tel Aviv, care exploata problemele lor economice. O activitate importantă având în vedere prezența politică și logistică a Hamas în Turcia. Nu numai. S-a emis ipoteza că unele atacuri Mossad în Liban au fost posibile prin munca desfășurată de „agenți” pe teritoriul turc.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA