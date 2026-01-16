SUA sunt pregătite să atace Iranul. După avertismentele din ultimele zile împotriva ayatollahilor pentru reprimarea brutală a protestelor, potrivit „Reuters”, Trump a decis să intervină, relatează „La Stampa” (Italia).

Vorbind miercuri seară din Biroul Oval, liderul american a clarificat că a fost informat că Teheranul a oprit masacrul „și că nu există niciun plan de execuții”. „Sper că este adevărat”, a spus el. „Vom monitoriza situația și o vom verifica”. Între timp, Washingtonul a evacuat o parte din personalul de la bazele sale din Orientul Mijlociu în urma amenințărilor Teheranului de a ataca unele locuri ca represalii. Ministerul de Externe îndeamnă italienii să părăsească țara. Regatul Unit își închide Ambasada de la Teheran. Între timp, strânsoarea de fier a regimului continuă, pe lângă miile de victime și arestări.

Oprirea crimelor și execuțiilor din Iran înseamnă că acțiunile militare sunt excluse? „Vom urmări și vom vedea cum decurge situația”, a declarat Donald Trump reporterilor, spunând că a primit informațiile „dintr-o sursă foarte importantă și sperăm că sunt adevărate”.

Într-un interviu acordat „Reuters”, Donald Trump a declarat că fostul prinț moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, „pare foarte drăguț, dar nu știu cum s-ar comporta în propria țară. Și încă nu am ajuns acolo. Dar este foarte devreme, prea devreme să spunem. Nu știu cum se înțelege cu țara sa”. „Nu știu dacă țara sa i-ar accepta conducerea și, cu siguranță, dacă ar face-o, ar fi perfect pentru mine”, a adăugat Trump, menționând că nu a vorbit niciodată cu Pahlavi.

Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, care a forțat companiile aeriene să anuleze, să redirecționeze sau să întârzie unele zboruri. Notificarea de închidere, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, a fost eliminată. Companiile aeriene iraniene Mahan Air, Yazd Airways și Ava Airlines au reluat deja zborurile către țară.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul monitorizează ceea ce a descris ca un val de scurgere a capitalurilor din partea elitei conducătoare din Iran, pe fondul temerilor crescânde cu privire la posibila prăbușire a Republicii Islamice, în contextul tulburărilor și al amenințărilor cu un atac american. „În timp ce Trezoreria aplică sancțiuni, putem vedea că acum asistăm la fuga «șobolanilor de pe navă» pentru că vedem milioane, zeci de milioane de dolari mutați din țară, furați în secret de conducerea iraniană”, a declarat Bessent într-un interviu acordat „Newsmax”. „Așadar, abandonează nava și îi vedem ajungând în bănci și instituții financiare din întreaga lume”, a adăugat secretarul Trezoreriei. „Ceea ce facem noi la Trezorerie este să urmărim fluxul de bani, fie prin sistemul bancar, fie prin active digitale. Vom urmări aceste active, iar ei nu le vor putea deține”.

Politica de presiune maximă a Washingtonului a dus la „prăbușirea financiară totală a regimului iranian”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat emisiunii „Rob Schmitt Tonight” de la „Newsmax”. „Am aplicat o campanie de presiune maximă asupra exporturilor de petrol iranian pentru a tăia sursele de venit ale regimului, iar ceea ce am văzut în ultima lună este un colaps financiar total al regimului”, a explicat Bessent. „Vedem bănci care dau faliment, vedem inflație, vedem lipsuri de numerar”.

Reza Pahlavi promite că „programul militar nuclear al Iranului va înceta”, după căderea Republicii Islamice. Într-o declarație pe X, fiul exilat al ultimului șah al Iranului și-a prezentat viziunea pentru viitorul țării. Iranul de astăzi, identificat cu „terorismul, extremismul și sărăcia”, va dispărea, scrie el, și va fi înlocuit de „un Iran frumos, pașnic și prosper”. Mai mult, „sprijinul pentru grupările teroriste va înceta imediat”, iar Iranul „va acționa ca o forță prietenoasă și stabilizatoare în regiune”. Pahlavi promite, de asemenea, normalizarea relațiilor cu cei mai mari dușmani ai regimului Republicii Islamice, Statele Unite și Israel, și explică faptul că Iranul „va urmări extinderea Acordurilor Abraham în Acordurile Cyrus, reunind un Iran liber, Israel și lumea arabă”. Acordurile Cyrus sunt acordul de pace propus de prințul moștenitor exilat pentru Ierusalim și Teheran într-o lume post-regim. În cele din urmă, el promite că țara „va adopta și implementa standarde internaționale” și că „un Iran democratic își va deschide economia către comerț, investiții și inovare. Și va căuta să investească în lume”.

Președintele american Donald Trump dorește ca acțiunea militară în Iran să fie „rapidă și decisivă” și să nu ducă la un război care să se prelungească timp de săptămâni sau luni, au declarat pentru NBC News un oficial american, o sursă apropiată Casei Albe și două persoane familiarizate cu discuțiile, citând ceea ce Trump a spus echipei sale de securitate națională. „Dacă face ceva, vrea ca acest lucru să fie definitiv”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu situația. Consilierii lui Trump, însă, până acum nu au putut să-l asigure că regimul de la Teheran se va prăbuși rapid după un atac militar american, au declarat oficialul american și două persoane familiarizate cu discuțiile. Există, de asemenea, îngrijorarea că Statele Unite ar putea să nu aibă toate resursele de care au nevoie în regiune pentru a se proteja de ceea ce oficialii administrației se așteaptă ca un răspuns agresiv din partea Iranului. Citând două surse, NBC explică faptul că aceste dinamici l-ar putea determina pe Trump să aprobe o ofensivă militară americană mai limitată în Iran, cel puțin inițial, rezervându-și opțiunea de a escalada ulterior. Situația evoluează rapid, au adăugat sursele.

Sursa: Rador Radio România