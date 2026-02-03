Iranul a decis să convoace toți ambasadorii Uniunii Europene cu reprezentare la Teheran pentru a-și exprima nemulțumirea față de desemnarea de către UE a Gărzii Revoluționare drept organizație teroristă, notează „Cadena SER” (Spania).

Decizia europeană plasează acest organism sub același statut cu Al-Qaeda sau Statul Islamic (ISIS). Cele 27 de state membre ale UE au luat această decizie după ce acțiunile represive ale Gărzilor Revoluționare s-au soldat cu mii de morți în rândul demonstranților care protestează de săptămâni întregi împotriva regimului ayatollahilor. În prezent, 21 din cele 27 de țări ale UE au ambasade la Teheran, inclusiv Spania, în timp ce celelalte șase nu au reprezentare rezidentă în capitala Iranului.

„Este o eroare strategică și o insultă la adresa Iranului", a argumentat luni Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, descriind acest organism militar creat după revoluția din 1979 și care răspunde direct ayatollahului Khamenei drept „garantul securității și stabilității în Golful Persic”.

„În zilele următoare vor fi luate contramăsuri ca răspuns la această acțiune ilegală și nejustificată”, a mai precizat Esmail Baghaei.

Iranul consideră că această mișcare a Uniunii Europene este o încercare de a câștiga grațiile Israelului. Ayatollahul Khamenei a indicat deja săptămâna trecută că Teheranul are în vedere desemnarea forțelor armate ale țărilor UE drept organizații teroriste, ca răspuns la decizia privind Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Această forță militară iraniană are cel puțin 125.000 de militari, plus sute de mii de paramilitari voluntari din miliții care îi sunt și ele loiale lui Khamenei.

Purtătorul de cuvânt iranian a confirmat, de asemenea, că, în ciuda amenințărilor lui Trump de a lansa o operațiune militară împotriva țării sale, Teheranul intenționează să desfășoare o serie de exerciții navale comune cu Rusia și China în Oceanul Indian la sfârșitul lunii februarie.

Aceste exerciții sunt în desfășurare din 2019 și implică și membri ai Gărzii Revoluționare. Între timp, Statele Unite au desfășurat un portavion și mai multe distrugătoare în apropierea Iranului și au staționat o altă navă de război în portul israelian Eilat.

Sursa: Rador Radio România