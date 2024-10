Guvernul iranian a propus marți o creștere de 200% de la an la an a bugetului militar al țării pentru următorul an fiscal, care începe în martie 2025, pe fondul tensiunilor crescânde cu Israelul, scrie La Libre Belgique (Belgia).

Pentru prima dată, Israelul a anunțat public sâmbătă că a atacat Iranul, inamicul său declarat, și a vizat ținte militare, ca răzbunare pentru atacurile iraniene cu rachete împotriva Israelului din 1 octombrie. Iranul justificase aceste lovituri ca represalii pentru bombardamentele israeliene din Liban, care la sfârșitul lunii septembrie au ucis un general iranian și pe liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a cărui mișcare este susținută financiar și militar de Teheran. Oficialii iranieni au vorbit și despre răzbunarea pentru asasinarea pe teritoriul lor, atribuită Israelului, a lui Ismaïl Haniyeh, pe atunci liderul Hamas. Având în vedere contextul regional exploziv, „o creștere semnificativă de peste 200% a bugetului militar al țării” a fost propusă de guvernul iranian, a declarat purtătorul de cuvânt al acestuia, Fatemeh Mohajerani. Aceasta vizează următorul an fiscal iranian, care va începe pe 21 martie 2025. Purtătorul de cuvânt al guvernului nu a precizat suma care va fi alocată anul viitor pentru cheltuielile militare. Cea mai mare parte a bugetului militar al țării a fost alocată Gărzilor Revoluționare, puternica armată ideologică responsabilă de apărarea regimului Republicii Islamice, potrivit agenției oficiale Irna. Cealaltă parte a acestui buget a fost repartizată între Statul Major al forțelor armate și armata regulată. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (Sipri), o referință în domeniu, cheltuielile militare ale Iranului în 2023 s-au ridicat la aproximativ 10,3 miliarde de dolari (9,5 miliarde de euro). Această cifră nu include cheltuielile pentru Gărzile Revoluționare. Sursa: Rador Radio România