Un val de proteste a cuprins Iranul la trecerea dintre 2025 și 2026, declanșat de prăbușirea monedei naționale și de scumpirile accelerate, dar transformat rapid într-o mișcare cu mesaj politic, cu sloganuri împotriva conducerii de la Teheran.

Manifestațiile – descrise drept cele mai ample din ultimii trei ani – au pornit din zone comerciale și bazaruri și au ajuns în campusuri universitare, în timp ce mai multe surse vorbesc despre victime și o reprimare în creștere, notează AP News și alte agenții de știri.

De la proteste economice la furie politică

Potrivit relatărilor Reuters și AP, primele semne puternice au venit din mediul comercial (magazine închise, proteste ale comercianților), pe fondul deprecierii rapide a rialului și al unei inflații care depășește 40%.

Pe măsură ce demonstrațiile s-au extins, au apărut tot mai frecvent lozinci cu țintă politică, inclusiv împotriva liderului suprem, iar mișcarea s-a suprapus cu mobilizări studențești în mai multe centre universitare.

Bilanț și episoade violente

În mai multe provincii s-au raportat ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Reuters consemnează decese și răniți în urma unor confruntări, inclusiv în provincia Lorestan și în orașe unde au fost semnalate lovituri și focuri de armă, în timp ce „Wall Street Journal” (SUA) vorbește despre cel puțin cinci morți în a cincea zi de proteste.

„The Guardian” (Marea Britanie) relatează, la rândul său, despre folosirea muniției reale în unele zone și despre arestări, pe fundalul unui climat represiv accentuat.

Reacția autorităților: dialog anunțat, măsuri de control pe teren

Guvernul a încercat să combine semnale de calmare cu măsuri de securitate. Reuters a relatat că autoritățile au oferit un „mecanism de dialog” cu reprezentanții protestelor, pe măsură ce manifestațiile se extindeau către universități.

În paralel, AP notează schimbări la vârful băncii centrale după izbucnirea protestelor și recordurile negative ale monedei, semn al presiunii politice generate de criza economică.

„Al Jazeera” (Qatar) descrie aceeași încercare de a tempera tensiunile, cu recunoașterea publică a nemulțumirilor legate de costul vieții, dar și cu riscul escaladării, pe măsură ce apar victime.

De ce acum: moneda, sancțiunile și șocurile recente

Mai multe relatări leagă intensificarea protestelor de combinația dintre scăderea abruptă a monedei, inflația persistentă și efectele sancțiunilor internaționale. Reuters indică faptul că presiunea economică este amplificată de sancțiuni legate de dosarul nuclear și de un context regional tensionat, ceea ce a accentuat nemulțumirea socială.

Le Monde descrie mișcarea ca pe una „condusă de comercianți”, pornită din bazaruri și alimentată de scumpiri, cu o convergență vizibilă între clasa de mijloc urbană și studenți.

Radio Farda (RFE/RL) notează că autoritățile se pregătesc pentru noi manifestații pe măsură ce cresc arestările și bilanțul victimelor, iar ABC News a publicat mărturii care descriu protestele drept o „revoluție a foamei”.

Ce urmează

Analiștii citați în presa internațională avertizează că Iranul intră într-o nouă fază de contestare în care revendicările economice se transformă rapid contestare politică, iar răspunsul statului (dialog real sau represiune) va decide dacă protestele se sting, se transformă în greve de durată sau revin în valuri.