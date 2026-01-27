Agențiile de informații cred că trupul lui Gvili s-ar putea afla în cimitirul musulman Shuja'iya, din estul orașului Gaza, în partea de nord a Fâșiei, iar trupul său ar putea fi îngropat printre sute de alte trupuri, scrie „La Stampa” (Italia).

Punctul de trecere Rafah, care leagă Fâșia Gaza de Egipt, ar putea fi redeschis în curând. Biroul premierului israelian Netanyahu a anunțat acest lucru duminică seara, specificând însă că acest lucru se va întâmpla doar după ce va fi recuperat trupul ultimului ostatic decedat, sergentul-major Ran Gvili. Prim-ministrul a anunțat că deschiderea singurului punct de trecere dintre Egipt și Gaza este condiționată, conform acordurilor, de „întoarcerea tuturor ostaticilor încă în viață și de angajamentul 100% al Hamas de a localiza și aduce înapoi toți ostaticii uciși”.

Deși declarația biroului lui Netanyahu nu a oferit o dată specifică pentru încheierea operațiunii militare de recuperare a corpului lui Gvili, un oficial american a declarat pentru Times of Israel că Washingtonul se așteaptă ca căutarea să dureze câteva zile, permițând probabil redeschiderea orașului Rafah abia spre sfârșitul acestei săptămâni.

Potrivit presei locale, agențiile de informații cred că trupul lui Gvili s-ar putea afla în cimitirul musulman Shuja'iya, din estul orașului Gaza, în partea de nord a Fâșiei, iar trupul său ar putea fi îngropat printre sute de alte trupuri, ceea ce face căutările și mai lungi și mai dificile. Locația a fost trimisă Israelului de către Hamas prin intermediul unor mediatori, iar purtătorul de cuvânt al aripii militare a grupării din Gaza a confirmat informațiile într-un comunicat.

Gvili, un polițist în vârstă de 24 de ani, a fost ucis în timp ce apăra kibuțul Alumim din sudul Israelului în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023. El este aclamat ca un erou pentru că s-a grăbit la locul atacului pentru a ajuta, chiar dacă nu se simțea bine și aștepta să fie operat pentru o rană la umăr.

Redeschiderea punctului de trecere Rafah va permite plecări din Gaza către Egipt fără controale de securitate israeliene, identificarea și supravegherea persoanelor fiind efectuate de o misiune a Uniunii Europene și de oficiali locali care acționează în numele Autorității Palestiniene. Intrarea în Gaza va include în schimb controale europene, urmate de un control israelian într-o zonă aflată sub controlul armatei. Shin Bet (agenția de informații de securitate internă a Israelului) va pre-aproba identitățile celor care ies și intră. Rapoartele indică faptul că până și membrii Hamas mai puțin importanți și familiile acestora vor putea părăsi Gaza dacă doresc. Deși în timpul războiului a fost folosit și pentru transportul de mărfuri, punctul de trecere Rafah este destinat exclusiv uzului pietonal.

Deschiderea punctului de trecere a fost anunțată la Davos în marja prezentării Consiliului pentru Pace din Gaza, deși Israelul s-a opus. Acest lucru se datorează atât faptului că familiile ostaticilor nu doresc ca faza a doua să continue fără trupul ultimului ostatic, cât și faptului că Hamas nu a început încă dezarmarea. Iar Rafah era una dintre cărțile pe care Israelul le putea juca în această situație. În plus, Israelul dorea să se asigure că poate controla cine intra în Fâșie. Ministrul Securității Interne, Itmar Ben Gvir, care la ședința de cabinet de duminică seară și-a exprimat ferm opoziția, se opune redeschiderii.

Sursa: Rador Radio România