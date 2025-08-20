Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi orașului Gaza de către armata israeliană și a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezerviști care să ia parte la operațiune, anunță ministerul, relatează AFP.

Israel Katz „a aprobat planul de atac ar armatei israeliene în orașul Gaza”, declară AFP Ministerul israelian al Apărării.

Ministrul israelian a „aprobat emiterea ordinelor de chamare a rezerviștilor necesari în vederea desfășurării cu bine a misiunii”, potrivit aceleiași surse.

Este vorba despre aproximativ 60.000 de oameni, precizează ministerul.

Israel Katz a aprobat, de asemenea, „preparative umanitare în vederea evacuării” populației orașului Gaza.

Israelul anunța la începutul lui august că se pregătește să preia controlul orașului Gaza și taberelor de refugiați vecine, cu scopul afișat de a învinge mișcarea islamirstă palestiniană Hamas și a elibera ostaticii luați în timpul unui atac fără prevedent, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, care a declanșat Războiul din Fâșia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunța la sfârșitul săptămânii trecute că a adoptat acest nou plan, aprobat de către Cabinetul său de Securitate, în vederea acestei noi faze a operațiunilor sale în Fâșia Gaza.

Sursa: News.ro