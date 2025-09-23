Un atac cu drone israeliene în sudul Libanului a ucis cel puțin cinci persoane, inclusiv trei copii, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, informează „Euronews” (Italia).

Cel puțin alte două persoane au fost rănite în raid, inclusiv mama copiilor uciși. Israelul a declarat că a vizat un militant Hezbollah și a recunoscut că atacul a ucis civili. Armata israeliană a anunțat, de asemenea, că a lansat o anchetă cu privire la incident. Israelul susține frecvent că vizează membri Hezbollah sau infrastructura din regiunea sudică tulburată a țării.

Hezbollah a declarat că a tras peste graniță o singură dată, de când s-a ajuns la un acord de încetare a focului între părțile beligerante la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, dar Israelul susține că grupul încearcă să-și reconstruiască capacitățile, acuzații pentru care nu a furnizat nicio dovadă.

Președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, a declarat că patru dintre victime - cei trei copii și tatăl lor - erau cetățeni americani. Oficialii ambasadei SUA la Beirut nu au răspuns imediat la incident.

De când s-a ajuns la armistițiu pentru a pune capăt lunilor de ciocniri transfrontaliere dintre Israel și Hezbollah, Tel Aviv a continuat să atace sudul Libanului aproape zilnic. Oficialii libanezi au avertizat că atacurile continue riscă să deraieze eforturile recente ale țării de a dezarma gruparea și ar putea destabiliza țara.

Luna trecută, președintele Joseph Aoun, care a sosit la New York pentru a participa la săptămâna la nivel înalt a Adunării Generale a Națiunilor Unite, și prim-ministrul nou ales Nawaf Salam au aprobat un acord care prevede dezarmarea treptată a Hezbollah.

Hezbollah susține că nu mai are o prezență militară la sud de râul Litani și, cu toate acestea, a refuzat să vorbească despre dezarmare înainte ca Israelul să înceteze atacurile și să se retragă din teritoriul sudului Libanului.

Aoun, care a preluat funcția în ianuarie, a condamnat cel mai recent atac și a cerut comunității internaționale să intensifice presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt raidurilor împotriva țării sale. Războiul de luni de zile dintre Hezbollah și Israel a ucis cel puțin 4.000 de oameni în Liban și a strămutat locuitorii din regiunile sudice și estice ale țării.

Funcționarii Hezbollah afirmă că atacurile continue justifică refuzul lor de a depune armele și susțin că acordul de încetare a focului și mecanismul de monitorizare cu Statele Unite, Franța și forțele de menținere a păcii ale ONU sunt ineficiente.

În baza acordului de încetare a focului, promovat de Washington, atât grupul militant Hezbollah, cât și Israelul au fost obligați să își retragă forțele din sudul Libanului și să înceteze atacurile reciproce. Forțele israeliene continuă să ocupe cinci poziții pe dealurile libaneze de-a lungul graniței.

