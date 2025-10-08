Negociatorii israelieni și cei ai Hamas continuă discuțiile marți, după o primă rundă „pozitivă”, notează „Cadena SER” (Spania).

Israelul continuă bombardarea Gazei. Marți dimineață, se puteau vedea nori mari de fum, ziua în care se împlinesc doi ani de la atacurile Hamas. Al Jazeera a relatat, de asemenea, că armata israeliană efectuează incursiuni în Cisiordania.

Negociatorii israelieni și Hamas și-au continuat discuțiile marți, după o primă rundă „pozitivă”. O sursă din domeniul securității egiptene, care a cerut anonimatul, a menționat că, în prima întâlnire, mediată de Egipt, Qatar și Turcia, delegațiile israeliană și Hamas „au discutat o foaie de parcurs pentru runda actuală de negocieri, precum și calendarul discuțiilor”.

Această primă rundă a început luni în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie pentru a conveni asupra mecanismelor și detaliilor de implementare a primei faze a propunerii lui Trump, care prevede eliberarea tuturor ostaticilor Hamas în schimbul eliberării de către Israel a sute de palestinieni.

Sursa egipteană a indicat că gruparea islamistă a cerut la prima întâlnire încetarea completă a bombardamentelor israeliene asupra Fâșiei Gaza, deoarece acestea „reprezintă o adevărată provocare pentru eliberarea ostaticilor” și a subliniat că discuțiile „vor continua după prânz, marți”.

O sursă palestiniană a declarat pentru EFE că mediatorii încearcă să stabilească un calendar clar pentru procesul de schimb și să consolideze armistițiul pe teren, menționând că „discuțiile vor dura câteva zile din cauza pozițiilor divergente ale ambelor părți”.

El a indicat, de asemenea, că negocierile „nu se limitează la probleme de securitate, ci cuprind și viitorul administrării Fâșiei Gaza după încetarea focului și formarea unei forțe internaționale provizorii pentru a menține stabilitatea și a supraveghea reconstrucția” enclavei, devastată în timpul celor doi ani de război. Conform planului lui Trump, prima fază, care se va concentra pe negocierile din Egipt, prevede eliberarea de către Hamas a tuturor ostaticilor israelieni, atât vii, cât și morți, pe care gruparea islamistă îi deține de la atacul său asupra teritoriului israelian din 7 octombrie 2023, în schimbul eliberării de către Israel a sute de palestinieni.

Propunerea include, de asemenea, demilitarizarea Fâșiei și posibilitatea negocierii unui stat palestinian în viitor, lucru pe care Netanyahu l-a exclus însă.

Potrivit sursei palestiniene, negociatorii Hamas „insistă asupra necesității unor garanții și a unei supravegheri eficiente pentru a asigura angajamentul Israelului față de termenii oricărui potențial acord, în special în ceea ce privește încetarea operațiunilor militare și retragerea forțelor israeliene din Fâșie”.

Hamas este reprezentată în negocieri de o delegație condusă de negociatorul său șef, Khalil al-Haya, care, împreună cu alți membri ai echipei sale, a scăpat teafăr din bombardamentul israelian asupra unei întâlniri pe care o țineau în Qatar pe 9 septembrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a ordonat duminică ministrului Afacerilor Strategice, Ron Dermer, să conducă delegația, dar în cele din urmă a amânat sosirea acestuia până miercuri, sosirea sa coincizând cu cea a trimisului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, potrivit unor surse.

