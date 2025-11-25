Armata israeliană a anunțat luni demiterea mai multor generali care au deținut poziții-cheie în timpul atacurilor din 7 octombrie. Aceștia vor fi eliminați de pe lista cadrelor în rezervă și nu vor mai face parte din armată, notează „France 24”.

Armata israeliană a anunțat demiterea mai multor generali care au deținut poziții-cheie pe 7 octombrie 2023, pentru incapacitatea lor de a preveni atacul grupării islamiste palestiniene Hamas din acea zi, cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului.

Generalul-maior Aharon Haliva, pe atunci șeful serviciilor de informații militare, generalul-maior Oded Basyuk, pe atunci șef al operațiunilor, și generalul-maior Yaron Finkelman, care comanda în acea zi, de puțin timp, regiunea militară sudică a Israelului vor fi eliberați „din cadrele de rezervă și nu vor mai face parte” din armată, potrivit unui comunicat al armatei publicat duminică seara.

Generalul Haliva a fost primul comandant care a demisionat, în 2024, invocându-și răspunderea pentru tragedia din 7 octombrie. Generalul Finkelman a demisionat și el, invocând același motiv. Cât despre generalul Basyuk, acesta s-a retras după războiul de 12 zile lansat de Israel împotriva Iranului.

Conform comunicatului armatei, cei trei poartă fiecare o răspundere personală pentru eșecul instituției militare de a anticipa și respinge atacul lansat de organizația teroristă palestiniană Hamas din Fâșia Gaza în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

„Greșeli sistemice și organizaționale de lungă durată”

Aceste măsuri, luate de generalul-locotenent Eyal Zamir, șeful Statului Major, vin în urma publicării la începutul acestei luni a unui raport al unui comitet de experți însărcinat de generalul Zamir, marcând sfârșitul investigațiilor armatei privind greșelile care au dus la tragedia din 7 octombrie 2023.

Raportul a concluzionat că a existat un „eșec sistemic și organizațional de lungă durată” al aparatului militar.

Acesta a identificat în primul rând un „eșec conceptual” care corespunde „decalajului dintre realitatea strategică și operațională și percepția realității privind Fâșia Gaza și Hamas”.

Raportul a menționat de asemenea un „eșec al serviciilor de informații militare” prin „incapacitatea lor de a da alarma”, chiar dacă armata deținea informații „excepționale și de înaltă calitate”.

Deplângând „procedurile deficitare de luare a deciziilor și de desfășurare a forțelor în noaptea de 7 octombrie 2023”, comisia a subliniat eșecuri la nivelul statului major general, al direcției operative, al direcției de informații militare, al Comandamentului Sudic, dar și al Forțelor Aeriene și al Marinei.

Pe lângă cei trei generali demiși, armata a anunțat sancțiuni disciplinare împotriva generalului-maior al Forțelor Aeriene, Tomer Bar, și a viceamiralului David Saar Salma, comandanții Forțelor Aeriene, respectiv al Marinei.

Alți patru generali și patru ofițeri superiori sunt vizați de asemenea de măsuri disciplinare.

Sursa: Rador Radio România