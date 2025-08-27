Ziua de mobilizare convocată de Forumul Rudelor Ostaticilor pentru a face presiuni asupra guvernului israelian să ajungă la un acord care să pună capăt războiului din Gaza și să aducă ostaticii acasă a început deja din zori.

„Avvenire” (Italia) relatează că protestele au început la ora 6:29 dimineața, ora la care Hamas a lansat atacul din 7 octombrie 2023, odată cu desfășurarea unor gigantice steaguri israeliene în fața Ambasadei SUA de la Tel Aviv. O oră mai târziu, s-au înmulțit demonstrațiile și blocajele rutiere la intersecțiile majore din țară, de la capitala economică până în nordul Israelului.

Una dintre cele mai importante acțiuni a fost blocarea traficului pe autostrada Ayalon, la sud de Tel Aviv, cu un banner pe care scria: „Războiul înșelăciunii ucide ostatici și soldați”. Sute de oameni au demonstrat și în fața casei ministrului de externe Gideon Sa'ar din Ness Ziona, în timp ce convoaiele și marșurile au traversat mai multe orașe. Programul este încărcat: de la marșul „Mamelor și cărucioarelor” din timpul dimineții, la „convoaiele gigantice” planificate pentru după-amiază, până la demonstrația finală. La ora 18:30, familiile ostaticilor vor conduce o procesiune de la gara Savior Central până la așa-numita „Piața Ostaticilor”, inima simbolică a protestului, unde ziua se va încheia cu un miting de masă.

Mai multe companii s-au alăturat protestului, permițându-le angajaților să absenteze de la muncă. Sectorul high-tech, prin intermediul Forumului High-Tech, a denunțat și el inacțiunea guvernului: „Există un acord pe masă, însă Israelul refuză să negocieze pentru returnarea ostaticilor. Nu putem renunța.”

Acuzațiile la adresa guvernului Netanyahu

În timpul protestelor, familiile ostaticilor au adresat acuzații directe prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Einav Zangauker, mama lui Matan, ostatic în Gaza: „Am fi putut pune capăt războiului acum un an și am fi putut aduce înapoi toți ostaticii, însă Netanyahu a ales să sacrifice cetățenii pentru binele guvernului său.” Itzik Horn, tatăl a doi ostatici, dintre care unul este încă prizonier: „Avansarea unui plan de ocupare a Gazei în timp ce pe masă există un acord, este o lovitură în inima familiilor și a întregii națiuni.” Yehuda Cohen, tatăl soldatului Nimrod: „Peste 80% dintre israelieni își doresc sfârșitul războiului și un acord pentru eliberarea celor răpiți. Astăzi, în a 690-a zi, facem apel la guvern să acționeze.”

Mobilizarea reflectă o disidență populară tot mai mare împotriva guvernului, acuzat că nu are o strategie clară pentru Gaza și că ignoră soarta celor răpiți. Familiile ostaticilor, susținute de o mare parte a opiniei publice, cer un angajament concret în negocierile pentru eliberarea lor. „Guvernul i-a abandonat, dar națiunea îi va aduce înapoi”, a subliniat Zangauker, îndemnându-i pe cetățeni să nu renunțe.

