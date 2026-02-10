Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică o serie de măsuri menite să sporească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate, inclusiv eliminarea regulilor care interziceau evreilor să cumpere terenuri, notează „France 24” (Franța).

Măsuri de consolidare a controlului israelian asupra Cisiordaniei ocupate, în special în zonele administrate de Autoritatea Palestiniană. Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică, 8 februarie, o serie de reglementări care au scopul de a „modifica fundamental realitatea juridică și civilă” din Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967, potrivit unei declarații comune a ministerelor de Finanțe și al Apărării.

Declarația prevede că reglementările care datează din perioada în care Iordania administra Cisiordania înainte de 1967, care interziceau evreilor să cumpere terenuri, vor fi abrogate.

Măsurile trebuie să permită, de asemenea, autorităților israeliene să administreze anumite situri religioase, chiar și atunci când acestea sunt situate în zone aflate sub controlul Autorității Palestiniene. Acestea includ, în special, Mormântul Patriarhilor sau Moscheea Ibrahimi, un loc sfânt pentru cele trei religii monoteiste din Hebron, și Mormântul Rahelei din Betleem.

În Hebron, unde coloniștii israelieni locuiesc sub protecție militară în oraș, procesul de construcție va fi, de asemenea, simplificat. Până acum, autorizațiile de construire trebuiau aprobate atât de municipalitatea palestiniană, cât și de autoritățile israeliene, dar acum doar acestea din urmă vor avea autoritatea de a decide.

Cabinetul de securitate, prin aplicarea controlului israelian în Zonele A și B, care, conform Acordurilor de la Oslo, se află sub jurisdicția Autorității Palestiniene, își propune să combată „infracțiunile legate de apă, deteriorarea siturilor arheologice și poluarea mediului care afectează întreaga regiune”.

„Ne adâncim rădăcinile în toate zonele Țării Israelului și îngropăm ideea unui stat palestinian”, a declarat Bezalel Smotrich, o figură a extremei drepte, el însuși colonist și susținător al anexării Cisiordaniei, care este și ministrul afacerilor civile al Ministerului Apărării.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat că „Iudeea și Samaria sunt inima țării, iar consolidarea lor este de o importanță capitală din punct de vedere al securității, național și sionist”, folosind denumirea biblică, utilizată de autoritățile israeliene pentru Cisiordania.

„Încă un pas în direcția greșită”

Președinția palestiniană de la Ramallah a condamnat aceste decizii, afirmând că acestea vizează „aprofundarea încercărilor de anexare a Cisiordaniei ocupate”.

Arabia Saudită și alte șapte țări majoritar musulmane au condamnat, de asemenea, impunerea „unei noi realități juridice și administrative în Cisiordania ocupată”.

„În conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, reiterăm faptul că anexarea este ilegală în temeiul dreptului internațional”, a declarat Anwar El Anouni, un purtător de cuvânt al UE, adăugând că aceste măsuri reprezintă „încă un pas în direcția greșită”.

În afara Ierusalimului de Est, ocupat și anexat de Israel, aproximativ trei milioane de palestinieni locuiesc în Cisiordania, alături de peste 500.000 de israelieni care locuiesc în colonii considerate ilegale conform dreptului internațional.

„Guvernul israelian a declarat astăzi, de facto, că Țara Israelului aparține poporului evreu”, a salutat Consiliul Yesha, o organizație care reprezintă majoritatea coloniștilor din Cisiordania.

Creșterea coloniilor israeliene în Cisiordania a atins un nivel record în 2025 de la începutul monitorizării ONU în 2017, potrivit unui raport al Secretarului General al ONU.

