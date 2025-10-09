Ministerul de Externe israelian spune că aceștia au fost deja transferați în port, unde vor fi supuși unui proces de expulzare similar cu cel al celorlalți activiști interceptați duminică în prima expediție, relatează „Cadena SER” (Spania).

Israelul a interceptat miercuri dimineață la prima oră noua flotilă de ajutor umanitar către Gaza, formată din nouă ambarcațiuni care transportau 150 de activiști, dintre care șapte spanioli. Potrivit Ministerului de Externe israelian, aceștia au fost deja transferați în port, unde vor fi supuși unui proces de expulzare foarte similar cu cel al celorlalți activiști interceptați duminică în prima expediție. Unii membri ai echipajului flotilei libertății rămân în Israel. Printre aceștia se numără și spaniola Reyes Rigo, acuzată că a mușcat un oficial israelian după ce a fost trasă de păr.

Această nouă flotilă, numită Libertad-Thousand Madleens, avea ca obiectiv să rupă blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza cu un transport de lapte praf pentru sugari. Membrii echipajului au raportat că nave militare israeliene i-au înconjurat și au interceptat unele dintre ambarcațiunile lor miercuri dimineață devreme. Deputata Jimena González din Más Madrid se afla la bord. Ea a lăsat un mesaj înregistrat prin care a cerut populației să ceară „eliberarea sa imediată”.

Flotila a relatat pe rețelele de socializare la ora 2:38 GMT că opt nave militare israeliene i-au înconjurat în apele internaționale și că cel puțin două nave au fost reținute. La scurt timp după aceea, în jurul orei 3:00 GMT, a raportat că și velierul Milad a fost atacat și interceptat.

„Armata israeliană nu are jurisdicție legală în apele internaționale. Flotila noastră nu reprezintă nicio amenințare. Transportăm ajutoare vitale, medicamente, echipamente respiratorii și suplimente nutritive în valoare de peste 110.000 de dolari, destinate spitalelor din Gaza”, a anunțat inițiativa.

Cu patru ore înainte de a raporta atacurile, flotila a susținut că a trecut granița de 140 de mile marine (aproximativ 260 de kilometri), distanța la care Israelul a început anterior să intercepteze inițiative similare.

Flotila, cu aproximativ 140 de membri ai echipajului, se aștepta deja ca navele sale să fie reținute în Marea Mediterană, la fel cum s-a întâmplat miercurea trecută cu Flotila Global Sumud, care a plecat cu aproape o lună înaintea Flotilei Libertad.

Misiunea reprezintă o nouă încercare de a rupe asediul israelian asupra Gazei și de a crea un coridor umanitar cu Fâșia Gaza.

Sursa: Rador Radio România