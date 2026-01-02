Oficialii avertizează: „Măsura va avea un impact grav asupra populației din Gaza”. UE și ONG-urile condamnă măsura, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Odată cu sosirea anului 2026, 37 de ONG-uri și-au pierdut autorizația de a lucra în Israel, mai exact li se va interzice să lucreze cu ajutoare umanitare în teritoriile palestiniene pe care statul evreu le-a ocupat sau controlat timp de decenii, inclusiv în Gaza. Au timp până în martie să plece. Organizațiile umanitare și unii reprezentanți diplomatici încearcă să protesteze, însă pare că Israelul nu este dispus să dea înapoi. Există temeri că, fără o parte semnificativă a ONG-urilor, situația umanitară a palestinienilor se va înrăutăți.

Aida, asociația care reunește o sută de organizații non-guvernamentale (ONG-uri) care lucrează în Gaza, oferă câteva exemplea urmărilor acestei decizii. „Gestionăm toate tratamentele pentru malnutriție pentru copiii din Fâșie; unul din trei centre de sănătate depinde complet de noi. Instituțiile palestiniene și ONU pur și simplu nu au suficient personal pentru a îngriji două milioane de oameni, în condițiile prezente în prezent în Gaza”, spune directoarea executivă Athena Rayburn.

UE și ONU au condamnat imediat măsura. „Planurile Israelului de a bloca ONG-urile internaționale din Gaza înseamnă blocarea ajutorului care salvează vieți”, a scris Hadja Lahbib, comisar european pentru cooperare internațională, pe X. „Suspendarea de către Israel a numeroase agenții umanitare din Gaza este scandaloasă”, a declarat Volker Turk, responsabilul ONU pentru drepturile omului.

Israelul contestă ideea conform căreia expulzarea ONG-urilor ar putea avea consecințe umanitare. „Fluxul va continua prin canale care respectă reglementările naționale, inclusiv agențiile ONU și organizațiile umanitare”, care s-au conformat. Potrivit ministerului responsabil (curios, Ministerul Diasporei), cele 37 de ONG-uri care sunt expulzate reprezintă doar 15% din cele autorizate și, împreună, reprezintă doar 1% din volumul total al ajutorului.

„Acest 1%”, se arată în răspuns, „se calculează pe baza numărului de camioane care intrau în Gaza înainte de război”. Chirurgii Medicilor Fără Frontiere care salvează vieți printre corturile din Fâșie, tehnicienii Oxfam care operează stațiile de purificare a apei, de exemplu, fac o muncă neprețuită. Rămâne de văzut dacă aceasta este o exacerbare suplimentară a tragediei umanitare care se desfășoară în Gaza. Problema în discuție este în mod clar una politică și prezintă multe asemănări cu interdicția impusă de Israel jurnaliștilor străini de a intra în Fâșia Gaza. Statul evreu este din ce în ce mai reticent în a accepta observatori independenți care i-ar putea critica acțiunile.

Procesul de reautorizare a ONG-urilor a început în luna martie. Cel mai controversat punct este cerința de a furniza toate datele angajaților, inclusiv profilurile de pe rețelele sociale, adresele de e-mail și numerele de telefon private. Într-un stat cu capacitățile de interceptare precum cele ale Israelului, orice opinie separată exprimată, chiar și în trecut, ar putea duce la refuzarea sau revocarea autorizației. Procedura încalcă legislația europeană privind confidențialitatea vieții private și dreptul la libertatea de exprimare.

În trecut, principii similare s-au dovedit a fi o sursă de abuzuri. Când Tel Aviv a vrut să închidă agenția ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), i-a acuzat pe unii dintre angajații săi că sunt apropiați de Hamas. Au fost găsite doar câteva cazuri din zeci de mii de angajați, fără a furniza dovezi sau a li se acorda dreptul de a se exonera. Rezultatul a fost însă cel dorit: UNRWA a fost închisă și înlocuită cu o fundație mult mai obedientă, celebra Fundație Umanitară Gaza (GHF). GHF a devenit cunoscută în timpul războiului din Gaza mai mult pentru crimele care au avut loc în rândurile sale pentru colectarea pachetelor cu alimente decât pentru eficacitatea sa în a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. În plus, GHF angajează mercenari americani și sud-africani care nu au fost niciodată interesați să comenteze respectul Tel Avivului pentru drepturile omului.

Printre regulile impuse ONG-urilor se numără și examinarea opiniilor personalului lor. Este de ajuns să existe „o suspiciune rezonabilă că s-au pronunțat în favoarea unui boicot al statului evreu, sau că au pus la îndoială democrația sau dreptul său la existență”, iar autorizația poate fi refuzată sau revocată. Poate totul din cauza unui like dat la o postare cu ani în urmă. Și întotdeauna fără drept de apărare.

Philippe Ribero, șeful MSF în Teritoriile Palestiniene Ocupate, a declarat că Israelul nu a dovedit niciodată presupusele legături ale unora dintre angajații săi cu Hamas și că acestora nu li s-a oferit posibilitatea de a contesta acuzațiile.

Pe lângă Oxfam și MSF, pe lista neagră se mai află Comitetul Norvegian pentru Refugiați, Defense for Children International, Comitetul Internațional de Salvare, Action Aid și Medico. Alte ONG-uri respectate și cunoscute, precum Save the Children, au fost expulzate anterior.

Într-o declarație comună, miniștrii de externe ai Marii Britanii, Franței, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Islandei, Japoniei, Norvegiei, Suediei și Elveției au cerut Israelului să reconsidere măsura.

