Marți dimineața, Israelul a anunțat oficial că a acceptat acordul propus de președintele Trump, informează ANSA (Italia).

„Israelul dorește să pună capăt războiului din Gaza pe baza propunerii președintelui Trump și în conformitate cu principiile stabilite de Cabinetul de Securitate”, a declarat ministrul de externe Gideon Sa'ar.

Propunerea americană pentru acordul privind eliberarea tuturor ostaticilor și sfârșitul războiului din Gaza include o clauză privind retragerea forțelor israeliene din Fâșie, așa cum relatează Canalul 12 , citând o sursă familiarizată cu detaliile. Conform acestei clauze, „retragerea israeliană completă, fără excepții, inclusiv din perimetru (Fâșiei), va avea loc numai în baza capacității noului guvern din Gaza de a asigura securitatea”. Israelul s-a declarat mulțumit de exprimarea acestui punct, deoarece nu impune o retragere necondiționată din Fâșie.

Hamas, însă, numește clauza o „capcană”, crezând că ar acorda Israelului un drept de veto asupra momentului retragerii și a configurării noului mecanism de guvernare în Gaza a doua zi după sfârșitul războiului.

IDF lansează pliante asupra orașului Gaza, îndemnând la evacuarea sudului

IDF ordonă „evacuarea tuturor locuitorilor și persoanelor prezente în orașul Gaza și în toate zonele sale, din Orașul Vechi și cartierul Tuffah din est până, la mare din vest”. Purtătorul de cuvânt în limba arabă scrie pe platforma X că „armata este hotărâtă să învingă Hamas și va opera în orașul Gaza cu mare determinare”. „Pentru siguranța dumneavoastră, evacuați imediat orașul folosind drumul Al-Rashid către zona umanitară Al-Mawasi. Rămânerea în zonă este extrem de periculoasă”.

Pentru prima dată, armata israeliană a emis un ordin general de evacuare pentru toți locuitorii orașului Gaza. IDF estimează că în oraș au rămas aproximativ 900.000 de persoane, în ciuda faptului că în ultimele zile mii (aproximativ 100.000) au părăsit deja orașul și zonele înconjurătoare. Avertismentul de evacuare a venit și prin pliante și mesaje telefonice mobile. Armata consideră că Hamas ține 8-10 ostatici în orașul Gaza.

Anunțul de evacuare emis de purtătorul de cuvânt al armatei oferă și un număr de telefon „pentru a raporta punctele de control instituite de Hamas, sau încercările sale de a împiedica evacuarea”.

Între timp, așa cum se poate vedea și în imaginile de pe rețelele de socializare, în urma anunțului general de evacuare, populația orașului Gaza a început să se deplaseze spre sudul Fâșiei, inițial în grupuri mici. IDF se așteaptă ca amploarea evacuării să accelereze semnificativ începând de marți. Unii activiști anti-Hamas din Gaza subliniază pe rețelele de socializare că locuitorii din Gaza care dețin mașini sau dube cer familiilor până la 1.000 de dolari pentru a-i ajuta cu transferul. Din păcate, mulți locuitori nu își pot permite această sumă.

Potrivit agenției de Apărare Civilă din Fâșia Gaza, cinci clădiri înalte din Gaza au fost distruse de armata israeliană în ultimele 72 de ore, relatează Times of Israel. Clădirile, majoritatea având 10-15 etaje, adăposteau aproximativ 4.100 de persoane în 209 apartamente, a declarat agenția. Atacurile asupra clădirilor au distrus și 350 de corturi din apropiere, care adăposteau aproximativ 3.500 de persoane, a adăugat aceasta.

Numărul clădirilor afectate este inferior celui indicat de premierul israelian Benjamin

Netanyahu și de ministrul Apărării Israel Katz, care au declarat că în ultimele zile au fost lovit zeci de astfel de clădiri.

IDF susține că edificiile erau folosite de Hamas pentru desfășurarea de operațiuni împotriva trupelor, inclusiv supraveghere, și că locuitorii clădirilou fost fuseseră avertizați înainte de atacuri.

Un soldat în rezervă în vârstă de 31 de ani s-a sinucis în casa sa din Rehovot, la sud de Tel Aviv, în ziua nunții sale, a relatat presa israeliană, iar acum o săptămână, un soldat din Brigada Golani a fost găsit mort în nordul Israelului.

De la începutul anului, s-au sinucis 20 de soldați IDF.

Sursa: Rador Radio România