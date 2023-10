Israelul a anunțat miercuri că autorizează intrarea ajutorului umanitar în Fâșia Gaza din Egipt, deși a impus un asediu strict asupra teritoriului palestinian, bombardat fără încetare de la sângerosul atac al Hamas din 7 octombrie.

"Israelul nu va împiedica ajutorul umanitar din Egipt atâta timp cât acesta implică hrană, apă și medicamente pentru populația civilă din sudul Fâșiei Gaza", a arătat un comunicat al biroului premierului israelian, Benjamin Netanyahu, relatează La Libre Belgique.

"Orice aprovizionare care va ajunge la Hamas va fi neutralizată".

Textul precizează că Israelul nu va autoriza totuși niciun ajutor umanitar de pe teritoriul său către teritoriul Gaza, controlat de Hamas, fără eliberarea ostaticilor care sunt deținuți acolo din 7 octombrie.

În timpul unei vizite miercuri la Tel-Aviv, unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, președintele american, Joe Biden, a estimat că eliberarea ostaticilor, al căror număr este estimat la 199 de autoritățile israeliene, este "cea mai mare prioritate".

Hamas susține că între "200 și 250" de ostatici sunt deținuți în Fâșia Gaza și a afirmat că 22 dintre cei răpiți au fost uciși în loviturile israeliene.

Joe Biden a precizat că Israelul a aprobat intrarea ajutoarelor în Gaza prin Egipt "cât mai repede posibil" și a adăugat că Statele Unite lucrează cu partenerii săi pentru a permite "camioanelor să treacă granița cât mai curând posibil".

El a mai anunțat că va cere Congresului "săptămâna aceasta" ajutor "fără precedent" pentru aliatul israelian, pe care l-a avertizat să nu repete "greșelile" făcute de Statele Unite după atentatele din 11 septembrie 2001, motivate de "mânie".

"Vă avertizez, în momentul în care simțiți această furie: nu vă lăsați mistuiți de ea. După 11 septembrie, ne-am înfuriat în Statele Unite. În timp ce am cerut dreptate și am făcut dreptate, am făcut și greșeli".

Președintele american a afirmat că războiul actual, declanșat de atacul Hamas și care a făcut mii de morți, i-a întărit "determinarea" în favoarea unei soluții cu două state, israelian și palestinian.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA