Ministrul israelian de extrema dreaptă Bezalel Smotrich a cerut joi accelerarea unui proiect de construire a peste 3.000 de locuințe în Cisiordania și anexarea teritoriului palestinian ocupat de Israel, notează „Courrier International” (Franța).

Ministrul israelian de finanțe, de extrema dreaptă, Bezalel Smotrich, a anunțat joi, 14 august, relansarea unui plan de stabilire a unei colonii care ar separa Ierusalimul de Est de Cisiordania, o decizie despre care a spus că ar „îngropa” ideea unui stat palestinian.

Potrivit „Ha'Aretz”, guvernul Netanyahu urmează să aprobe „săptămâna viitoare” construirea a 3.400 de unități locative în cadrul acestui proiect „controversat” supranumit „E1”, „amânat ani de zile sub presiunea internațională”, care ar avea „implicații dramatice pentru perspectiva unei soluții cu două state”.

Bezalel Smotrich a prezentat această decizie ca un răspuns la presiunile occidentale, deoarece mai multe țări - anume Franța, Regatul Unit, Canada și Australia - și-au anunțat recent intenția de a recunoaște un stat Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.

„Cei care doresc să recunoască astăzi un stat palestinian vor primi un răspuns de la noi pe teren. [...] Cu fapte concrete: case, cartiere, drumuri și familii evreiești care își construiesc viața”, a declarat ministrul la locul așezării planificate din Maale Adumim.

„În această zi importantă, îi cer prim-ministrului Benjamin Netanyahu să aplice suveranitatea israeliană în Iudeea și Samaria [denumirea biblică folosită de israelieni pentru Cisiordania], să abandoneze definitiv ideea de împărțire a țării și să se asigure că, până în septembrie, liderii europeni ipocriți nu vor mai avea nimic de recunoscut”, a spus el.

Condamnări

Anunțul a fost condamnat „pe scară largă” în întreaga lume, observă „Times of Israel”. Europa, țările arabe, Națiunile Unite și grupurile israeliene pentru drepturile omului au „criticat vehement” inițiativa, în timp ce Statele Unite s-au limitat la „o declarație vagă”.

Națiunile Unite au cerut Israelului să-și retracteze decizia, care „ar pune capăt perspectivelor unei soluții cu două state”. „Coloniile sunt contrare dreptului internațional [...] ele întăresc și mai mult ocupația”, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.

Purtătorul de cuvânt al președinției palestiniene, Nabil Abu Rudeineh, a declarat că „acest nou plan [...], continuarea războiului cu caracter de genocid din Fâșia Gaza și escaladarea violenței coloniștilor nu vor duce decât la o escaladare suplimentară, tensiuni și instabilitate”, a relatat agenția de știri palestiniană Wafa. De asemenea, el le-a cerut Statelor Unite să facă presiuni asupra Israelului pentru ca să înceteze construirea de colonii.

Hamas a condamnat de asemenea planurile, numindu-le o „măsură criminală periculoasă” care vizează izolarea Ierusalimului de împrejurimile sale palestiniene din Ramallah și Betleem.

În Israel, subliniază „Ha’Aretz”, trei organizații care se opun proiectului – Peace Now, Ir Amim și Association for Environmental Justice – „susțin că zona preconizată pentru construcție din zona E1 este singura rezervă de teren rămasă, situată între cele trei centre urbane palestiniene principale din Cisiordania: Ramallah, Ierusalimul de Est și Betleem, care găzduiesc aproximativ un milion de palestinieni”.

Presiunea americană „redusă” sub președinția Trump

Israelul amânase proiectul E1 în 2022, „sub presiunea Statelor Unite”, relatează Al-Jazeera.

O mare parte a lumii consideră coloniile israeliene din Cisiordania ilegale conform dreptului internațional, subliniază „Wall Street Journal”. „Deja, mozaicul de așezări, drumuri și alte infrastructuri asociate a divizat centrele populate ale teritoriului, unde locuitorii sunt supuși în mod obișnuit ocolirilor și întârzierilor lungi la punctele de control”. Mai mult, potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului, atacurile coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor s-au intensificat în ultimii ani, în special de la începutul războiului din Gaza, subliniază cotidianul american.

Totuși, presiunea americană pentru a pune capăt extinderii coloniilor „a fost redusă sub președinția Trump, care a numit un ambasador pro-colonizări și a pus capăt sancțiunilor din epoca Biden împotriva coloniștilor considerați responsabili de atacurile contra palestinienilor”.

Potrivit ziarului, Departamentul de Stat american a declarat: „Președintele Trump este realist în ce privește situația actuală. În stadiul actual, condițiile pentru o soluție cu două state nu există, nici politic, nici practic”. Acesta a trimis întrebările privind proiectul de construire a coloniei E1 guvernului israelian.

Luna trecută, într-un interviu acordat „Wall Street Journal”, ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a declarat: „Sub administrația Trump, faptul că israelienii locuiesc în Iudeea și Samaria [Cisiordania] nu este considerat o încălcare a dreptului internațional”.

